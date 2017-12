Découvrez quelle est votre destination idéale pour 2018 selon votre met favori dans le buffet de Noël

Quiz

Les saucisses dans le bacon! Convivial, réconfortant et sans fla fla, le plat de saucisses dans le bacon se retrouve toujours vide en premier. Si ce grand classique est votre choix no 1, c’est peut-être parce que vous êtes comme lui: rassembleur et populaire! Vous êtes probablement du genre à aimer partager et passer du bon temps entre amis. Pour votre prochain voyage, il vous faut un endroit fameux où vous pourrez faire des rencontres et lever votre verre en bonne compagnie. Partez pour l’Irlande!

Le pain sandwich! Mélange de saveurs et de couleurs, le pain sandwich ne fait pas l’unanimité. Si vous l’avez choisi, c’est que vous n’avez pas peur du jugement des autres ni de la controverse (ni de la mayonnaise). Et que vous êtes fait fort! En 2018, on vous conseille une destination aussi contrastée que les étages de votre met de Noël favori: l’Inde. Tous ceux qui en reviennent vous le diront, c’est un endroit qui ne laisse pas indifférent: ou bien on en fait une indigestion, ou bien on redemande.

Le sucre à la crème! Vous avez la dent sucrée et vous vous gardez toujours de la place pour les desserts? Pour vous, il ne peut jamais y avoir trop de cassonade et de crème 35 %? Vous savez manifestement profiter du moment présent sans vous soucier du lendemain. Coûte que coûte, vous chérissez les douceurs de la vie. En 2018, vous devriez vous offrir un voyage rempli de petits plaisirs. Pour cela, rien de mieux que l’Italie et sa dolce vita.

Le cocktail de crevettes! Tout comme vous, le cocktail de crevettes se distingue. Il a beau être devenu un classique des Fêtes dans plusieurs familles, il ne ressemble pas aux sandwichs, aux pâtés et aux autres mets du buffet. Vous avez probablement un petit côté fancy si vous l’avez sélectionné. Un penchant pour le glamour. En 2018, assumez votre personnalité sophistiquée et partez découvrir une ville belle et classy: Paris.

Les p’tits sandwichs pas de croûte! Avec les classiques, on ne se trompe pas: telle est votre devise. Votre plat de prédilection le démontre, vous aimez les choses simples, mais bien faites. Vous n’êtes pas du genre à raffoler des surprises, vous n’aimez pas être déstabilisé. Pour un voyage réussi cette année, tournez-vous vers une valeur sûre, un endroit pas compliqué où les gens retournent année après année: Punta Cana, en République dominicaine.

L'aspic! Téméraire, curieux (voire légèrement inconscient), vous ne vous laissez pas facilement impressionner. Votre penchant pour l’aspic de tante Gisèle prouve que vous êtes une grande âme et que vous ne jugez pas les gens et les choses uniquement par leur aspect extérieur. Et vous avez très certainement un côté funky pour aimer les petits pois dans le Jell-O. Vous êtes prêt pour une aventure originale cette année. Partez nager avec les raies manta aux Galapágos!

