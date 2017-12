Élan de générosité pour une famille de Sainte-Madeleine qui a perdu sa maison à la veille de Noël

SAINTE-MADELEINE | Moins de 24 heures après avoir vu leur maison détruite par un incendie, les membres d’une famille de Sainte-Madeleine, en Montérégie, ont reçu l’appui de leur communauté. Près de 5000 $ ont été amassés, en plus de vêtements et de jouets.

C’est avec émotion que cette famille de quatre personnes, dont deux jeunes enfants, est venue recevoir les dons, lundi.

«On est vraiment contents. Ça fait un petit baume sur le cœur pendant le temps des Fêtes. On ne sera jamais assez reconnaissants pour ça, a dit Alysson Morin en entrevue à TVA Nouvelles. Tant que nos enfants et nous sommes en santé, c’est ça qui est important. Il faudra passer par-dessus cette tragédie, se serrer les coudes et s’assurer que nos enfants n’en soient pas traumatisés.»

La famille était absente lorsque l’incendie s’est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche. Rien n’a pu être sauvé de la maison, mais personne n’a été blessé.

«On est contents de la ville qu’on a choisie, a ajouté son conjoint Maxime Dépeault. Papa va rebâtir une autre maison de ses propres mains. Les enfants ne s’en rendent pas compte et je pense que c’est le plus important. On va passer au travers.»

La collecte de dons n’est pas terminée. Les élus de Sainte-Madeleine sollicitent toujours des dons pour aider cette famille.

«Les gens ont répondu à notre appel et je les remercie, a dit le maire André Lefebvre. Ce soutien financier va probablement les aider dans les prochains jours. Les citoyens ont contribué beaucoup et je suis très fier d’eux autres.»

La famille a été prise en charge par le service d’aide aux sinistrés de la Croix-Rouge.