La neige complique les déplacements pour Noël dans la région de Québec

La neige et les rafales de vent compliquent les déplacements dans la région de Québec et le long du fleuve Saint-Laurent, en ce jour de Noël.

Vers midi, les autorités rapportaient plusieurs sorties de routes et collisions mineures sur le territoire de Québec, mais sans gravité. «On parle de bris matériels et de blessés légers. Ça se déroule plutôt bien pour un 25 décembre», a mentionné Ann Mathieu, de la Sûreté du Québec.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Les conditions se sont dégradées en avant-midi dans la ville de Québec, où l’on attend une dizaine de centimètres de neige, lundi. La région est sous le coup d’un avis de poudrerie en raison de vents qui soufflent à 40 km/h avec rafales à 60 km/h.

«Une intense dépression passera le long de la côte est aujourd'hui et amènera de neige et des vents forts du nord-est qui causeront de la poudrerie généralisée qui réduira la visibilité à presque nulle, particulièrement le long du fleuve Saint-Laurent», a mis en garde en début de journée Environnement Canada.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Des avertissements semblables ont été émis dans le Bas-Saint-Laurent.

À l’Aéroport de Québec, la majorité des départs et des arrivées ont lieu comme prévu. Il est toutefois recommandé de consulter l’horaire des vols, mis à jour en direct, sur le site web de l’aéroport.

Prudence

La prudence est de mise alors que le réseau routier est enneigé et que la visilité est réduite sur l’ensemble le territoire. Face à ces conditions particulières, la SQ conseille aux automobilistes de garder des distances sécuritaires, de ralentir et d’éviter les dépassements téméraires.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Il est aussi conseillé de déneiger sa voiture et d’allumer ses phares.

Au Québec, l’Estrie et Chaudière-Appalaches seront les régions les plus frappées par la tempête. Elles pourraient recevoir jusqu’à 30 centimètres. La Gaspésie ne sera pas épargnée non plus, avec des accumulations totales de 15 à 25 centimètres.

Le mercure chute

Les précipitations au cours de la nuit pour faire place au soleil, mardi, sur la province. Toutefois, la neige cédera la place à des températures polaires pour le reste de la semaine.

— Avec TVA Nouvelles