Louisa dans La mélodie du bonheur: l’actrice Heather Menzies-Urich rend l'âme à l'âge de 68 ans

L’actrice Heather Menzies-Urich, qui a interprété le personnage de Louisa von Trapp dans le film culte La mélodie du bonheur, est décédée à l’âge de 68 ans, dimanche.

Le magazine TMZ rapporte que la comédienne a rendu l’âme entourée de ses proches la veille de Noël. Les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer du cerveau il y a quatre semaines et elle se trouvait en phase terminale. «Elle n’a pas souffert», a confié son fils, Ryan, à TMZ, ajoutant qu’elle «a respiré pour la dernière fois sur cette terre à 19 h 22».

Heather Menzies-Ulrich était âgée de 15 ans lorsqu’elle a décroché le rôle de Louisa, l’une des sept enfants de la famille von Trapp. Le film La mélodie du bonheur (1965) est aujourd’hui considéré comme un classique du cinéma avec sa récolte de cinq Oscars, dont celui du meilleur film.

L’actrice a amorcé sa carrière à la télévision dans la série The Farmer’s Daughter en 1964 alors qu’elle campait le rôle de Nancy Beth. Après s’être établie à Hollywood, Heather Menzies est apparue dans de nombreuses émissions comme L’âge de cristal (1977), La croisière s’amuse (1977) ou encore Vegas (1978), série dans laquelle son époux Robert Urich apparaissait également. En 1973, l’actrice accepte de prendre la pose pour le magazine Playboy, rompant ainsi avec son image angélique des années 1960.

Née à Toronto en 1949, l’actrice a déménagé aux États-Unis avec sa famille alors qu’elle était âgée de 11 ans.

Elle laisse dans le deuil trois enfants, plusieurs petits-enfants et un arrière-petit-enfant.

Heather Menzies-Urich avait été mariée à l’acteur et producteur Robert Urich, décédé en 2002. En 2007, elle avait mis en place une fondation sans but lucratif portant le nom de son défunt mari afin de recueillir des fonds pour encourager la recherche sur le cancer et aider les patients ayant besoin de soins.