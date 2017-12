Une résidence endommagée par un incendie à Lévis

Une résidence unifamiliale de Lévis a été la proie des flammes lundi, jour de Noël. Par chance, l’incendie a été rapidement contrôlé par les pompiers.

Le feu a pris naissance dans le sous-sol de la propriété située sur la rue Dorval, près des Galeries Chagnon, vers 12h30.

Un résident et son chien étaient à l’intérieur lorsque celui-ci s’est déclaré. À l’arrivée des pompiers, ils avaient déjà évacué l’endroit. Ils se portent bien.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Selon Christian Doré, du Service de la sécurité incendie de Lévis, l’incendie a rapidement été maîtrisé. «Les dommages sont limités au sous-sol et il y a eu de la fumée aux étages supérieurs.»

Une vingtaine de pompiers ont été nécessaires lors de l’intervention. Des enquêteurs seront chargés de déterminer la cause et l’origine du feu. «Tout tend vers un trouble électrique, mais on fait venir les enquêteurs pour en avoir le cœur net», a mentionné M. Doré.