Ces 20 plages magnifiques pourraient bien être les meilleures du monde

À la recherche de la parfaite destination plage pour l’année qui vient? Sortez vos maillots de bain, le site internet FlyNetwork a concocté un tout nouveau palmarès des 50 meilleures plages de la planète.

Pour élaborer son classement - qu’il considère comme le plus «digne de confiance et précis» d’entre tous -, FlightNetwork a consulté 600 journalistes, rédacteurs, blogueurs et agences spécialisés en voyage à travers le monde.

Les critères évalués et notés vont de la «beauté intouchée» à «l’isolement» en passant par «la qualité du sable et de l’eau», «le nombre de jours d’ensoleillement par année» et «la température annuelle moyenne».

Voici les 20 plages au top du palmarès. Emmenez-nous quelqu’un!

1. Grace Bay, aux Îles Turques-et-Caïques, dans les Caraïbes

Une publication partagée par Seth Willingham (@waterproject) le 10 Sept. 2017 à 7 :20 PDT

2. Whitehaven Beach, en Australie, le long de la Grande Barrière de corail

Une publication partagée par Alisa (@alisaroo) le 28 Août 2016 à 2 :39 PDT

3. Anse Lazio, aux îles Seychelles, dans l’océan Indien

Une publication partagée par Lisa (@15lisaaaa) le 7 Nov. 2017 à 10 :37 PST

4. Pink Sands Beach, sur Harbour Island, aux Bahamas, dans les Caraïbes

Une publication partagée par Bridget (@bridget) le 9 Déc. 2017 à 8 :05 PST

5. Navagio Beach, à Zakynthos, dans les îles Ioniennes, en Grèce

Une publication partagée par Perfect Greece 🇬🇷 (@perfect_greece) le 18 Déc. 2017 à 12 :20 PST

6. Baia dos Porcos, dans l’archipel Fernando de Noronha, au Brésil

Une publication partagée par Lucas (@lucas.galuppo) le 22 Déc. 2017 à 12 :21 PST

7. Playa Paraiso, à Riviera Maya, au Mexique

Une publication partagée par 🇪🇸Elena Marín🇪🇸 (@e_marins12) le 19 Déc. 2017 à 6 :19 PST

8. Hyams Beach, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie

Une publication partagée par Brad Walls (@bradscanvas) le 20 Déc. 2017 à 5 :49 PST

9. Hidden Beach, sur les îles Marietas, au large de Puerto Vallarta, au Mexique

Une publication partagée par ✈️Travel 🌍 Nature 🚩 Adventures (@selfieducarai) le 3 Nov. 2017 à 2 :37 PDT

10. Trunk Bay, dans les Îles Vierges américaines, dans les Caraïbes

Une publication partagée par Katherine Allen (@katherine.stuart) le 6 Juil. 2017 à 8 :29 PDT

11. Maya Bay, sur l’île Phi Phi Ley, en Thaïlande

Une publication partagée par QT (@stephan_1e) le 20 Juil. 2017 à 11 :35 PDT

12. Pig Beach, dans l’archipel des Exumas, aux Bahamas

Une publication partagée par Alex Cheng Loew (@chengloew) le 12 Déc. 2017 à 6 :34 PST

13. Blue Lagoon, sur l’île de Nacula, dans les îles Fidji

Une publication partagée par Hi I'm Louisa Pranger (@louisapranger) le 30 Sept. 2016 à 9 :55 PDT

14. El Nido, dans l’archipel Bacuit, aux Philippines

Une publication partagée par Travel Couple | gigi & dan (@pocketdiva) le 22 Déc. 2017 à 3 :44 PST

15. Muri Beach, dans les îles Cook

Une publication partagée par Muri Beach Club Hotel (@muribeachclubhotel) le 7 Déc. 2017 à 1 :52 PST

16. Saltwhistle Bay, sur l’île de Mayreau, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Une publication partagée par Marc (@marc__bobby) le 21 Déc. 2017 à 4 :41 PST

17. Half Moon Bay, à Antigua, dans les Caraïbes

Une publication partagée par Half Moon Bay Antigua (@halfmoonbayantigua) le 12 Mars 2016 à 12 :20 PST

18. Lucky Bay, dans l’ouest de l’Australie

Une publication partagée par Backyard & Beyond (@backyardandbeyond_) le 21 Déc. 2017 à 1 :26 PST

19 Flamenco Beach, à Puerto Rico, dans les Caraïbes

Une publication partagée par Hildegunn Taipale (@hilvees) le 30 Mai 2017 à 2 :13 PDT

20. Reynisfjara Beach, en Islande

Une publication partagée par 🅺🅴🆅 (@kevs.world) le 20 Déc. 2017 à 2 :20 PST

Pour consulter le palmarès en entier, par ici.