Dominique Bertrand est une des grandes élégantes de la métropole. Qu’elle foule un tapis rouge ou que vous la croisiez dans la rue, ses tenues sont à la fois classiques et sophistiquées. Et ce, depuis quelques décennies. « Je m’habille de la même façon depuis que j’ai 20 ans... et j’en ai 60 aujourd’hui. La mode a bien sûr évolué, mais j’ai vite compris ce qui m’allait bien et je m’en suis tenue à ça », précise-t-elle.

Aléas du métier, sa carrière de mannequin a nécessité d’innombrables essayages qui lui ont permis de déterminer les coupes qui lui allaient le mieux. « J’essaye à mon tour d’inculquer cela à ma fille. Il faut savoir être critique envers soi et ne choisir que les pièces qui nous avantagent, quitte à revisiter un style. Que voulez-vous camoufler et que souhaitez-vous mettre en valeur ? Le meilleur moment pour cela est de se regarder objectivement dans le miroir en sortant de la douche », explique-t-elle.

L’autre pilier de l’élaboration de son style a été le magasinage. « Avant j’essayais beaucoup de pièces, maintenant en regardant un vêtement sur le cintre je sais s’il m’ira ou pas. Je suis toujours en “mission” pour dénicher une nouvelle pièce qui me servira ultérieurement ou pour trouver un cadeau de Noël (je commence mon magasinage des Fêtes au mois de juillet !). Je n’attends jamais la dernière minute, car je n’aime pas être prise de cours, ni pour un cadeau et encore moins pour une tenue », conclut Dominique.

Elle nous propose ici quelques silhouettes pour les soirées du réveillon qui célèbrent l’association de vêtements abordables et de pièces griffées, renforçant le dicton que l’argent n’achète pas le style.

Photo Martin Alarie

♦ Broche CHANEL

♦ Blouse ZARA

♦ Veste ZARA

♦ Ceinture GUCCI

♦ Bracelet BCBG MAX AZRIA

♦ Pantalon MAX MARA

♦ Mules TORY BURCH

« Si tu es invitée à souper pour les Fêtes et que tu n’es pas certaine du genre de soirée, voilà la tenue parfaite. La veste à paillettes est chic, alors que le pantalon est plus désinvolte. Ce n’est pas toujours simple pour les femmes de savoir quoi porter, mais avec cet ensemble je sais que je serai dans le coup », relate Dominique.

Pour toutes celles qui sont à la recherche de pièces en édition limitée à des prix abordables, Dominique leur recommande une visite chez Zara à une période précise de l’année, « je vais toujours à ce magasin à la fin du mois d’août, car il propose une collection capsule de très belles pièces disponibles en un exemplaire par taille par modèle. J’ai déniché cette veste il y a déjà un moment. »

Photo Martin Alarie

♦ Bijoux VAN CLEEF & ARPELS

♦ Pull TOPS

♦ Pantalon DUY

♦ Sandales BETSEY JOHNSON

« Je pige souvent dans mes pièces estivales quand viennent les soirées de fin d’année. Je ressors un pull en lurex ou une blouse en chiffon. J’ajoute quelques bijoux et le tour est joué », explique Dominique tout en démontrant avec brio son approche pour un look festif réalisé sans trop se casser la tête.

Photo Martin Alarie

♦ Sautoir ALDO

♦ Chemise PINK TARTAN

♦ Montre CHOPARD

♦ Jupe DIANE VON FURSTENBERG

♦ Chaussures MANOLO BLAHNIK

« La créatrice Carolina Herrera a un jour dit que “la seule chose dont vous avez besoin dans votre garde-robe est une chemise blanche” et elle avait tout à fait raison. C’est le plus basique de tous les basi­ques. Elle s’agence aussi bien à un pantalon noir qu’à un jeans ou à une jupe jaune à paillettes », renchérit Dominique, « c’est une jolie tenue pour celles qui comptent souligner le Nouvel An au soleil ».

Photo Martin Alarie

♦ Col DUY

♦ Pull THEORY

♦ Jupe LYLA COLLECTION

« C’est Duy, mon créateur favori, qui a conçu ce col en plumes amovible. À l’origine, je l’ai porté avec une cape noire, mais il m’a expliqué que l’accessoire serait aussi bien avec un pull ou une robe blanche. J’ai suivi son conseil. Il faut dire que cet accessoire adoucit mon visage et cache le cou... vous savez avec l’âge ! » dit-elle en riant.

Photo Martin Alarie

♦ Robe DIANE VON FURSTENBERG

♦ Sandales NICHOLAS KIRKWOOD

« J’ai déniché cette robe Diane Von Furstenberg chez Winners. Elle est bien équilibrée; le décolleté est profond, mais la ligne A lui confère un look sophistiqué, elle est fendue devant, mais l’ourlet recouvre les genoux, les paillettes posées à plat scintillent sans être trop clinquantes », a dit Dominique.

4 questions mode à Dominique...

Vous avez fait carrière comme mannequin. Que retenez-vous de votre parcours ?

J’ai été recrutée à la fin de mes études en littérature. J’ai accepté en me disant que je ferais cela pendant un an. L’histoire en a décidé autrement. C’était en quelque sorte un tremplin et non une ambition. À mon époque, c’était un métier d’apparence. Cependant, le milieu est très différent aujourd’hui. Les mannequins ne sont plus uniquement de cintres vivants, mais des femmes d’affaires aguerries. J’ai conservé quelques-unes des photos que j’ai faites avec les légendaires photographes Horst P. Horst et Robert Mapplethorpe.

Quels conseils aimeriez-vous partager avec les femmes ?

Ce n’est jamais une question de prix ou de marque, mais est-ce que c’est le bon look ! Le designer Duy a déjà recouvert une cape de roses noires qu’il avait achetée chez Ardène. La création était spectaculaire. Les questions importantes sont : est-ce que l’épaule tombe bien ? Est-ce que la poitrine est au bon endroit ? Est-ce que la taille est à la bonne place ? Si oui, alors il suffit de quelques ajustements et votre vêtement vous ira bien. Ne cherchez pas impérativement une pièce qui vous va parfaitement. Depuis des années, je vais chez Altérations de fil en aiguille, au deuxième étage de La Baie au centre-ville, pour cintrer une veste, raccourcir une robe, etc. Ils font un travail minutieux.

Quels sont vos indispensables ?

Les accessoires. Vous avez besoin de peu de vêtements, mais de beaucoup d’accessoires (bijoux, foulards, sacs à main, chaussures, bottes, etc.). La petite robe noire est un classique, si vous la choisissez très simple*. Ainsi, vous pourrez lui donner différentes vies avec vos accessoires. Un collier surprenant réveillera une tenue plus ordinaire.

*J’abonde dans le sens de Dominique. Ayez la même approche de simplicité lorsque vous achetez un tailleur, un pantalon, une chemise, un pull. Vous pourrez rentabiliser votre achat à grands coups d’accessoires.

Quel est votre rapport à la mode ?

Lorsque je suis en période d’écriture, je suis souvent en jeans, mais lorsque j’ai une sortie je me fais un devoir de m’habiller pour la circonstance. Je suis une femme créative, ma créativité s’exprime dans mes romans et dans mes tenues. La mode est un jeu. Il suffit souvent de peu pour avoir un impact. Il m’est arrivé de changer les boutons d’une veste pour lui donner une tout autre allure. Cela n’a pris que 30 minutes et le résultat était marquant.

Ses bonnes adresses

DUY www.duycollection.com

Henriette L. 1031, avenue Laurier Ouest

Sharyn Scott 4930B, rue Sherbrooke Ouest

Lyla Collection 400, avenue Laurier Ouest

Holt Renfrew et mon conseiller Martin Charbonneau www.holtrenfrew.com

Simons chez les créateurs www.simons.ca

Au programme de Dominique

► Elle rédige son prochain roman qui porte sur la paternité et dont le titre d’écriture est Lucky.