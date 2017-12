Folie pour la chasse aux soldes de l'Après-Noël à Québec

C’était jour de chasse aux aubaines mardi un peu partout dans les commerces de la grande région de Québec pour les fameux soldes de l'Après-Noël, toujours populaires malgré les autres soldes et le commerce en ligne.

Partout autour des centres commerciaux, les grandes artères grouillaient d’activités alors que les gens prenaient d’assaut les commerces de la région. Chez Sportium, le stationnement était plein avant même l’ouverture des portes, une première depuis l’ouverture du magasin de sport il y a deux ans.

« On a eu des centaines d’appels ce matin de gens qui voyaient les employés s’activer à l’intérieur pour savoir si on était déjà ouverts. À 13 h quand on a ouvert les portes, ça attendait dehors », raconte la gérante Carole Lirette, assurant que l’engouement pour cette folie du lendemain de Noël était toujours là.

Dans tous les commerces visités par Le Journal, pas question pour les employés de demander congé le 26 décembre. Les gestionnaires assurent qu’ils ont besoin de tout leur personnel, du premier au dernier.

« Dès l’embauche, on précise qu’il faut être disponible au boxing day, c’est presque une condition d’embauche », lance Mme Lirette, qui gérait 75 employés hier. « S’il y en a un qui ne se présente pas, ce sont les autres qui paient. »

Photo Pascal Huot

Se préparer avec le web

Les rabais, eux, étaient au rendez-vous. D’un magasin à l’autre, des affiches annonçant des soldes allant parfois jusqu’à 60 % attiraient l’œil des clients potentiels. « Ça vaut vraiment la peine », assure Nicolas Vallières, directeur de la succursale Latulippe de la rue Saint-Vallier.

Ce dernier observe toutefois une nouvelle tendance cette année. Même si les gens viennent acheter physiquement en magasin, ils ont déjà fait un premier tri en ligne avant de se déplacer.

« Les gens font un prémagasinage et savent ce qu’ils veulent en arrivant. Ils entrent donc en magasin non pas en quête d’un rabais, mais bien en quête d’un produit précis, qu’ils savent en rabais », explique le responsable du magasin.

Si les manteaux et les bottes avaient la cote cette année, l’électronique demeure toujours un incontournable lors des soldes de l'Après-Noël. Chez Ameublement Tanguay, la demande pour ces produits était encore une fois très forte.

« Les télés et les systèmes de son restent toujours de grands vendeurs parce que les gens savent qu’ils vont avoir de très bon prix », précise Ichrak Zahar, directrice marketing de la chaîne de magasins.

Perte de popularité

Même si les employés de magasin étaient tous à bout de souffle mardi, la folie entourant la journée du boxing day s’essouffle selon le Conseil québécois du commerce de détail. Selon un sondage de l’organisme, à peine plus d’un Québécois sur quatre prévoyait profiter des soldes hier, alors que 42 % ont profité des soldes du Vendredi fou en novembre.

« Nous expliquons cette tendance par un comportement d’achats réfléchi de la part des consommateurs, qui profitent des ventes qui précèdent les Fêtes pour effectuer leurs achats dédiés à cette période », explique le directeur général du conseil, Léopold Turgeon.

Type d’achats fait lors des soldes de l'Après-Noël

42 % Vêtements et accessoires mode

24 % Articles électroniques

12 % Divertissements

8 % Produits informatiques

3 % Voyages

Source : Conseil québécois du commerce de détail