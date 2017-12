Le Danemark ne fait pas le poids face aux États-Unis

Les États-Unis ont servi une véritable leçon de hockey aux Danois, qu’ils ont vaincus au compte de 9-0 dans un match du Championnat mondial de hockey junior, mardi à Buffalo.

Les favoris locaux ont rapidement imposé leur rythme, inscrivant cinq buts dès la période initiale. Max Jones, Kieffer Bellows, Kailer Yamamoto et Casey Mittelstadt, ce dernier deux fois, ont touché la cible pour donner un coussin aux Américains.

Bellows, à l’aide d’un tir de pénalité, puis Patrick Harper en ont ajouté lors du deuxième vingt. Le gardien danois Kasper Krog a par ailleurs laissé sa place à Emil Gransoe après avoir cédé sept fois sur 23 tirs.

En relève, Gransoe a été mis à l’épreuve 13 fois. Andrew Peeke et Dylan Samberg sont parvenus à tromper sa vigilance.

À l’autre bout de la patinoire, Joseph Woll n’a jamais eu à se démarquer, même s’il a dû repousser 16 rondelles pour réussir le jeu blanc.

Une contribution de tous

Malgré une récolte de neuf buts, aucun joueur américain n’a obtenu plus de deux points dans cette rencontre. En plus de leurs filets, Peeke, Harper et Jones ont tous ajouté une mention d’aide à leur dossier.

Quinn Hughes et Josh Norris ont également eu leur mot à dire dans la victoire, participant tous deux à deux réussites de leurs coéquipiers. Quinn a de plus terminé le duel avec un différentiel de +4.

Le premier choix du Canadien de Montréal en 2017, Ryan Poehling, a pour sa part été blanchi de la feuille de pointage. Il a décoché trois tirs au but, étant utilisé pendant 15 min 17 s par son entraîneur.

Les États-Unis croiseront le fer avec la Slovaquie, jeudi. Ils tentent de défendre leur titre, qu’ils ont acquis en fusillade aux dépens du Canada.

Le Danemark, qui a atteint les quarts de finale lors des quatre dernières éditions du tournoi, affrontera de son côté la Finlande, également jeudi.