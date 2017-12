Place à la chasse aux aubaines

À peine remis de Noël, de nombreux consommateurs québécois se replongeront dans la frénésie des achats, mardi, à l'occasion des soldes de l'Après-Noël.

Déjà, dès 6 h 30, une dizaine de personnes attendaient patiemment, malgré la température de -10 °C, l'ouverture du magasin Best Buy au centre-ville de Montréal à 8 h.

«Je compte m'acheter une couple de jeux à moitié prix. Ça risque d'être de bonnes affaires», a avancé un jeune homme croisé devant le commerce par TVA Nouvelles.

«Je sais que, si on arrive tard, il n'y aura plus rien du tout. Tout n'est vraiment pas cher et tout le monde aura déjà tout acheté», a ajouté un autre consommateur.

Selon un sondage mené pour le compte du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), environ 27 % des Québécois ont l'intention de profiter des rabais offerts par les commerçants à l'occasion de l’Après-Noël. Les vêtements (42%), les articles électroniques (24 %) et les articles de divertissements (12 %) sont les types de biens les plus ciblés par les consommateurs.

Le sondage montre toutefois un certain essoufflement pour la traditionnelle journée de l’Après-Noël, qui cède de plus en plus de terrain face à la dernière fin de semaine de novembre et à son Vendredi fou. Cette année, 42 % des Québécois ont profité des rabais offerts durant cette période, a souligné le CQDP.