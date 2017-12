Quatre personnes à la rue après un incendie dans Saint-Sauveur

Un objet laissé trop près d’un calorifère serait à l’origine de l’incendie qui a jeté à la rue quatre personnes dans le quartier Saint-Sauveur le jour de Noël.

C’est l’hypothèse privilégiée par les pompiers de Québec pour expliquer le feu qui a pris naissance au 2e étage de l’immeuble résidentiel de la rue Demers, au coin du boulevard Charest Ouest.

L’appel logé au 911 vers 16 h 47 faisait mention de flammes apparentes dans un appartement. Une quarantaine de pompiers ont été nécessaires pour venir à bout du feu, qui n’a fait aucun blessé.

L’intervention rapide des pompiers a permis de limiter la propagation des flammes à l’ensemble du bâtiment. Mais en dépit de ces efforts, quatre personnes ont perdu leur logis ce soir-là, leur appartement ayant été trop endommagé.

« On parle d’un article qui était près d’une source de chaleur », a mentionné mardi une porte-parole, Sandra Dion, en ajoutant que les premiers éléments d’enquête avaient permis d’écarter la thèse de l’acte criminel.

Prudence par grand froid

Les événements qui surviennent alors que le froid intense s’installe sur Québec incitent les autorités à faire des rappels en matière de sécurité. Ainsi, pour lutter contre les feux de cheminée qui touchent 1200 résidences chaque année au Québec, le Service de protection contre l’incendie recommande de ne pas négliger le nettoyage des foyers, à faire une fois par année ou plus souvent si nécessaire.

Dans le cas des poêles à combustion lente, des précautions s’imposent lors de la vidange des cendres. Celles-ci doivent être déposées dans un contenant en acier ou en métal, et non en carton, qu’il faut laisser à l’extérieur, à plus d’un mètre de la résidence ou du garage.

Les pompiers conseillent également à ceux qui souhaitent conserver leur arbre de Noël naturel quelque temps de ne pas le laisser s’assécher. Enfin, il faut veiller à ne pas surcharger les multiprises ou les rallonges.

Une maison endommagée à Lévis

Par ailleurs, un autre incendie a assombri le Noël d’un Lévisien, dont la résidence a été endommagée sur la rue Dorval, près des Galeries Chagnon, lundi. L’occupant et son chien, qui étaient à l’intérieur lorsque le feu s’est déclaré dans le sous-sol, vers 12 h 30, se portent bien. « Tout tend vers un trouble électrique, mais on fait venir les enquêteurs pour en avoir le cœur net », a mentionné Christian Doré du Service de la sécurité incendie de Lévis.