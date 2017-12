Un avant-goût du Championnat canadien pour le Rouge et Or

Les membres de l’équipe féminine de volleyball du Rouge et Or de l’Université Laval évacueront les surplus des repas de Noël à partir de jeudi, à Toronto, où elles se mesureront à trois des meilleures formations au pays.

Les protégées d’Olivier Caron se mesureront coup sur coup à McMaster (6-1), Ryerson (8-0) et Toronto (5-2) durant cette traditionnelle série de matchs préparatoires disputés en plein temps des Fêtes.

Hôte du Championnat canadien en mars prochain au PEPS, le Rouge et Or, qui pointe au troisième échelon du circuit québécois en vertu d’un dossier de 7-3, entend se servir de ces affrontements pour présenter un visage amélioré lorsque la saison régulière reprendra.

« On veut essayer de stabiliser des choses au niveau collectif et donner du terrain à des filles qui jouent moins souvent, de sorte qu’elles auront joué si une blessure survient en cours de saison ».

« En général, on joue bien, mais il va falloir jouer d’une certaine façon contre Montréal [en saison] et McGill est l’équipe à battre, elles qui nous ont battues deux fois. Elles ont la meilleure défensive, alors il faudra être plus patient et brillant à l’attaque pour jouer sur leurs faiblesses. On va essayer de simuler cela durant cette série de matchs. Puis, ce voyage soudera tout le monde au sein de l’équipe », a partagé l’entraîneur-chef Olivier Caron.

Inutile de dire aussi que l’un de ces adversaires ontariens risque de débarquer à Québec en mars en quête d’une médaille d’or sur la scène nationale. Caron et ses filles en sont bien conscients.

« Normalement, l’Ontario devrait être parmi l’une des trois équipes qu’on va affronter. Tout dépendant de notre classement, ça se peut que ce soit en partant. Après nos matchs contre UBC et Thompson Rivers, des équipes de l’Ouest, en début de saison, on aura déjà une bonne idée à quoi s’attendre au Championnat canadien avec cette autre série », a-t-il reconnu.

Les gars à Winnipeg

Du côté masculin, la troupe de Pascal Clément ne chômera pas non plus alors qu’elle disputera quatre matchs en autant de jours à Winnipeg dès mercredi, soit contre Western (5-2), Ryerson (6-1), Brandon (9-3) et Regina (1-11). Un périple qui laissera peu de temps pour découvrir les charmes du Manitoba !

Le Rouge et Or trône au sommet du classement du RSÉQ grâce à cinq victoires en six rencontres depuis le début de la saison.