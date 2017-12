Un nouveau label bientôt lancé

Le nouveau label Rue Racine Records, destiné à promouvoir les artistes musiciens de la région, lancera le 30 décembre prochain ses opérations et sa première compilation composée de talents d’ici.

Après avoir cumulé plusieurs années d’expérience dans le monde de la musique, l’un des fondateurs, Alexandre Bédard a décidé de créer cette entreprise d’accompagnement pour les artistes de la région.

Le but est notamment de les inciter à collaborer avec des acteurs locaux plutôt que d’aller dans les grands centres, explique-t-il.

« Notre mission, c’est de leur prouver qu’on peut en faire autant que les métropoles. Québec et Montréal ont leur label, il venait le temps que Saguenay en ait un. On est capable de leur offrir les mêmes services », explique M. Bédard.

Selon ce dernier, il n’existait pas de ressource concrète de ce genre mise à la disposition exclusive des talents musicaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les artistes peuvent faire appel à leurs services pour le moment sur la page Facebook Rue Racine Records, mais dès mars prochain, l’étiquette aura pignon sur rue dans les locaux de l’ancien Sous-Bois sur la rue Racine, à Chicoutimi.

L’équipe de Rue Racine Records compte déjà une douzaine d’artistes qui seront en vedette sur une compilation à paraître au cours des prochains jours.

« Ils viennent nous voir avec leur projet, et nous, on fait le pont entre les différents acteurs d’ici. On se donne comme mandat d’aller chercher les ressources nécessaires pour les aider que ce soit de trouver un studio, d’aller imprimer des CD, monter un échéancier, faire de la promotion, du booking », mentionne Alexandre Bédard.

Un soutien nécessaire

Cette nouvelle entreprise en réjouit plusieurs, notamment l’un des talents qui se retrouvent sur la compilation musicale présentée le 30 décembre, Guillaume Lessard, du duo d’indie folk Vice E Roi.

« Ça fait depuis 2013 que notre band est formé et qu’on essaie de se partir, on a réussi à évoluer, on a appris sur le tas. On a le projet de faire un album et qu’il y ait Rue Racine Records, ça nous aide vraiment, il peut nous donner des conseils pour nous éviter de faire certaines erreurs, et nous aider à nous diriger, c’est facile de se perdre en faisant un album », raconte le musicien.

Futur

Alexandre Bédard n’est pas inquiet quant à l’avenir à court moyen ou long terme de l’entreprise.

« Je crois que le plus difficile a été fait, la culture va toujours survivre, on voit vraiment le fruit de notre travail, ce n’est pas pour rien qu’on déménage dans des locaux. Il n’y a pas beaucoup de compétition ici, on offre un service assez complet on va chercher pas mal tous les besoins des artistes », assure le cofondateur du label.

Les artistes de Rue Racine Records

Photo Sabrina Malaison