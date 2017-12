Un tournage comme un ballet aérien pour Air Canada

VANCOUVER | Réussir des images de promotion d’un avion de ligne en plein vol est tout un défi.

«Ce ne sera pas un vol ordinaire», explique le capitaine d’Air Canada, Dave Butler, à l’équipe de la chaîne CNN qui l’accompagne.

Aux commandes d’un Boeing 787 Dreamliner, tout juste sorti des chaînes d’assemblage, le capitaine Butler doit voler pendant deux jours au-dessus de la Colombie-Britannique. Le but de l’exercice : photographier et filmer sous toutes ses coutures un avion d’Air Canada portant les toutes nouvelles couleurs de la compagnie.

En 2017, pour marquer le 150e anniversaire de la Confédération, Air Canada a changé l’habillage de ses avions. Il s’agit d’un investissement majeur.

Les nouvelles couleurs choisies sont plus soutenues que les anciennes, en raison de l’utilisation d’une peinture noire sous le fuselage, sur les moteurs et sur la queue des appareils.

Les uniformes du personnel navigant ont également été rafraîchis.

Un ballet aérien

Mais, ce jour-là à Vancouver, il n’y aura pas de passagers commerciaux à bord du 787 pour apprécier ces transformations. Les préoccupations du capitaine Butler seront plutôt de s’assurer que le ballet aérien qu’il va entamer avec le petit Learjet se déroulera sans anicroche.

Cet appareil appartient à la compagnie californienne Wolfe Air Aviation, qui se spécialise dans les tournages aériens.

«C’est excitant pour notre équipe de pouvoir apprécier ces nouvelles couleurs, parce que nous sommes aussi des fanatiques d’aviation (...) Nous devons planifier comment nous allons couvrir toutes les parties de l’avion», dit à CNN Kevin La Rosa II, pilote et coordonnateur pour la compagnie, dans un reportage diffusé cette semaine.

Bourré d’équipement

La petite cabine du Learjet est bourrée d’équipement cinématographique. Il y en a pour 1 million $. Une caméra externe profilée est même fixée à l’aile de l’appareil.

Voler aussi près d’un gros avion de ligne pour réaliser de belles images est très périlleux. Comme un navire sur l’eau, le 787 provoque des vagues et des remous dans l’air de son sillage. «Ça pourrait endommager notre avion et nous blesser. On le sent quand on s’approche de l’avion», affirme M. La Rosa.

Pour éviter les turbulences, le Learjet doit éviter de se retrouver à certains points de la trajectoire du 787.

Autre situation particulière, le Boeing devra effectuer des manœuvres plus serrées qu’à l’habitude, comme des virages prononcés, question d’ajouter de la vie dans les images aériennes. Pour cela, il faut réduire le contrôle de l’ordinateur de vol sur l’avion. Une situation qui plaît aux pilotes.

«Nous allons nous amuser aujourd’hui», dit le capitaine Butler.

Bien sûr, la sécurité doit primer, mais les gros avions de ligne sont conçus pour évoluer bien au-delà des manœuvres habituelles des vols commerciaux.

Le résultat final est spectaculaire. Le Boeing, dans les nouvelles couleurs du transporteur, apparaît comme un vaisseau du ciel gracieux, capté sous tous ses angles, avec les paysages spectaculaires de la Colombie-Britannique.