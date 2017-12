11 astuces pour votre nouvelle Nintendo Switch

Le Père Noël a été généreux en vous offrant une Nintendo Switch cette année? La chance! C’est le cadeau qu’on voulait, aussi.

C’est au tour de Pèse sur Start de vous offrir un cadeau: quelques astuces pratiques pour la Nintendo Switch. Vous savez probablement comment l’allumer, alors on y va avec des trucs un peu plus amusants.

1. Cartes MicroSD

Avec seulement 32 go d’espace, la Nintendo Switch ne peut pas contenir tous vos jeux avec son stockage interne. Par exemple, le jeu L.A. Noire demande au moins 29 go d’espace, alors on vous suggère fortement d’avoir une carte Micro SD pour ne pas devoir supprimer vos jeux préférés!

2. Changez le thème

Plus plaisant pour les yeux, le mode foncé de l’interface est disponible dans vos paramètres de console.

3. Pas besoin d’utiliser les manettes Joy-Con

Bouger des manettes, ce n’est pas votre truc? Utilisez une manette Nintendo Switch Pro au lieu de «pitcher» votre Joy-Con dans votre salon. Sinon, utilisez tout simplement le support Joy-Con qui vient avec la console.

4. Nombre d’heures jouées

Avez-vous joué à Zelda pour plus de 70 heures? Appuyez sur votre photo en haut à gauche de l’écran principal de la Switch et appuyez ensuite sur Profil. Le nombre d’heures jouées sera indiqué pour chaque jeu. (À noter: il faut avoir dépassé un certain nombre d’heures avant de débloquer l’info.)

5. Prenez des captures d’écran

Sur le Joy-Con de gauche, il y a un bouton pour prendre des captures d’écran. Vous pouvez l’appuyer durant vos jeux sans problème. Si vous souhaitez partager les captures d’écran en ligne, vous n’avez qu’à consulter l’album photo de la console!

6. Contrôle parental avec votre appareil mobile

Vous voulez surveiller vos petits qui s’amusent avec leur nouveau cadeau de Noël? Pas de problème, la Switch propose un système de contrôle parental pour éviter que les enfants tombent sur un jeu trop violent, ou pour surveiller le temps passé sur la console.

Téléchargez «Contrôle parental Nintendo Switch» pour iOS ou Android.

7. Changez de région

Vous voulez consulter les jeux disponibles seulement au Japon? Ce n’est pas très compliqué!

Vous devez créer un nouveau compte Nintendo, avec un autre courriel, et choisir le pays de votre choix. Ajoutez ensuite un nouvel utilisateur sur votre console et associez ce dernier à votre nouveau compte. C’est tout!

À noter: plusieurs modes de paiement d’ici ne sont pas accessibles ailleurs. Il faudra vous procurer des crédits eShop qui seront acceptés dans votre nouveau pays.

8. Donnez un nom à votre Switch

Pour une touche un peu plus personnalisée, visitez les paramètres du système et donnez un surnom à votre console.

9. Éteindre sa console

Visitez les options d’alimentation de votre console en appuyant sur le bouton d’accueil quelques secondes. Au lieu de la mettre en veille, fermez-la de temps en temps.

10. Surveillez la batterie

Encore une fois dans les options d’alimentation, vous pouvez consulter le pourcentage de batterie restante quand vous êtes en mode portable. Si les conditions vous le permettent, ajustez la luminosité dans ce même menu.

11. Allumez votre télé

Ce n’est pas une blague: la Switch peut allumer votre télé (si cette dernière ne date pas de l’âge de pierre).

À partir du menu HOME, sélectionnez «Paramètres de la console», suivi de «Paramêtres du téléviseur». Ici, vous pouvez synchroniser vos appareils. #Fou

BON GAMING!