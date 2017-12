Adoptez l’ultra violet

Pour lancer 2018, Pantone a choisi une couleur qui représente « l’originalité, l’ingéniosité et la pensée visionnaire »: L’ultra violet. Cette couleur rejoint les « pourpres énigmatiques qui ont longtemps été le symbole de la contre-culture, de l’anticonformisme et de l’éclat artistique. Des icônes musicales comme Prince, David Bowie ou Jimi Hendrix ont apporté des nuances d’Ultra violet au premier plan de la culture pop occidentale en tant qu’expressions personnelles de leur individualité », explique Leatrice Eiseman, directrice exécutive de l’Institut Pantone Color.

Il n’est pas surprenant que cette nuance ait plu aux stars voulant se démarquer et être remarquées. Alors que les derniers mois ont été marqués par le « millenial pink », on passe à une autre intensité pour la prochaine année. J’applaudis celles qui se glisseront dans des créations violettes aux reflets cosmiques semblables à celles de Heidi Klum et Ciara, mais sachez que sa déclinaison mate conférera une touche de luxe à votre look sans l’aspect voyant, que vous optiez pour un pull, une robe, un hoodie, des bottillons ou encore un manteau matelassé.

Les jupes violacées de Salvatore Ferragamo et de Derek Lam étaient la pièce maîtresse des silhouettes­­­ de Karlie Kloss et Priyanka Chopra. Les points en commun de ces deux tenues : les hauts blancs (très simples) et les chaussures coordonnées.