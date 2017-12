Difficile pour les sports d’hiver

Les températures extrêmes des prochains jours pourraient bien refroidir les ardeurs des amateurs de sport d’hiver qui devront bien se couvrir pour réussir à en profiter.

Dame Nature a été généreuse en offrant d’importantes quantités de neige aux amants de l’hiver ces dernières semaines. Il faudra toutefois en profiter avec parcimonie en raison du froid polaire qui sévira à partir d’aujourd’hui.

« C’est dommage parce qu’on a eu une dizaine de centimètres samedi et une quinzaine (lundi), c’est de la belle neige fraîche pour les activités extérieures, mais ça va être froid », souligne Amélie Bertrand, d’Environnement Canada.

La spécialiste rappelle aux gens d’être prudents dans ces circonstances. Elle suggère notamment de faire fréquemment des pauses à l’intérieur pour éviter engelures et hypothermie. « Même si on ne doit pas s’empêcher d’en profiter, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. »

Prêtes

Bien au fait du froid qui nous attend, les stations de ski et les bases de plein air de la région sont prêtes à accueillir les clients malgré tout. « Si on avait annoncé de grands vents, ç’aurait été plus compliqué, mais le froid n’est pas un problème. Ça ne nous empêchera pas d’opérer », assure la porte-parole de Mont-Sainte-Anne et de Stoneham, Geneviève Clavet, qui ajoute que les gens connaissent ces conditions.

« Nos gens sont habitués, ils ont leurs trucs ! Et pour ceux qui voudraient venir nous voir pour la première fois, on conseille de s’habiller chaudement et peut-être de mettre une couche de plus qu’à l’habitude. »

Le son de cloche est le même au Village Vacances Valcartier, où l’Hôtel de Glace et le centre de jeux d’hiver tournent à plein régime malgré tout. « La température nous a permis d’offrir toutes les installations dans des conditions exceptionnelles. On est donc prêt à accueillir notre monde. Nous avons du café, du chocolat chaud et du thé en masse pour les réchauffer », plaisante Jean-Pierre Turcotte, vice-prési­dent marketing.

♦ Pour consulter la météo, cliquez ici.