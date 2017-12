Du rock canadien qui réchauffe

Avec du bon rock à la puissance 10, le spectacle Canadian Rock Story, nouvelle aventure musicale de Jean Ravel, a réussi à nous faire oublier durant quelques heures le froid sibérien.

Accompagnés par les cinq musiciens de Rock Story, Jean Ravel et Élyzabeth Diaga ont réussi à enflammer la salle de bal du Château Frontenac.

Projet en construction depuis environ un an, Canadian Rock Story présente en une quarantaine de chansons, réparties en 16 tableaux, un survol réussi du rock canadien et en faisant une belle place au rock francophone québécois.

Tout est là ou presque. Bryan Adams, Loverboy, Honeymoon Suite, Saga, Rush, les Guess Who, Cohen, Corey Hart, Alanis Morissette, Aldo Nova, Shania Twain, April Wine, Glass Tiger et Steppenwolf. Du côté québécois, on retrouve Pag, Claude Dubois, Marjo, Nanette, Offenbach, Marjo et Céline Dion. Il ne manque pas grand-chose

C’est au son typique des claviers des années 1980 que la formation constituée de Gilles Tessier (guitare), Dan Martineau (guitare), Jean-François De Bellefeuille (claviers), Martin Bolduc (basse) et Serge Lapointe (batterie) lance la soirée avec Turn Me Loose de Loverboy.

En une fraction de seconde, on se retrouve téléporté au tout début des années 1980 et avec tous les souvenirs qui y sont associés.

Photo Mathieu Bélanger

Diaga Dion

La sono, dans un lieu où les spectacles rock sont plutôt rares, est excellente. Ce n’est pas tous les jours que l’on peut voir ce genre de show avec 10 énormes lustres suspendus au plafond, une large fenestration et du tapis sur le sol.

Sur un écran vidéo, au-dessus de la scène, des images des groupes interprétés, des pochettes des albums, des images d’ambiance et des photos des musiciens sont projetées.

Jean Ravel est en voix et il enchaîne avec Working For the Weekend. Formule semblable à celle de Rock Story, chaque tableau propose des extraits de chansons et sans éliminer les solos de guitare. On aimerait, parfois, entendre une chanson spécifique au complet, mais c’est comme ça.

Le segment associé à Michel Pagliaro, avec les J’entends frapper, M’Lady, Louise et Fou de toi est un des premiers grands moments du spectacle.

Élyzabeth Diaga soulèvera le public, hétéroclite, avec Des mots qui sonnent et The Power of Love, de Céline Dion. La voix est juste et puissante. L’ovation est méritée.

Et ça continue avec un solide bloc consacré à la musique de Bryan Adams. Les Run to You, Summer of ‘69, Heaven, Cuts Like a Knife, Somebody et le duo When You’re Gone, où tout le monde s’est levé.

Seule petite anicroche dans une soirée de rock feuille d’érable pleine d’énergie, les musiciens ont cherché quelque peu leurs marques lors de I Like to Rock d’April Wine. C’était, aussi, soir de première.

Chanteur d’expérience, qui a joué dans Starmania, Notre-Dame-de-Paris et La légende de Jimmy, Jean Ravel livre une performance impeccable. Sans être toujours dans l’imitation parfaite et intégrale, le chanteur originaire de Charlesbourg a une voix puissante et habite bien ce qu’il interprète.

Le spectacle se termine avec un bel hommage à Leonard Cohen avec un Hallelujah, avec une première portion fidèle à l’original et qui devient tout à coup plus rock.

Canadian Rock Story est présenté à nouveau, jeudi soir, à 20 h 30, à la salle de bal du Château Frontenac.