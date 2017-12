RALEIGH, Caroline du Nord | Jordan Staal avoue être très flatté d’avoir pu disputer 800 matchs en saison régulière dans la LNH, marque qu’il a réalisée mercredi lors de la visite du Canadien.

« Oui, je suis très fier de cet accomplissement, a-t-il raconté mercredi matin après la séance d’entraînement matinale de l’équipe au PNC Arena. Quand vous commencez une carrière, vous ne savez jamais quand elle va se terminer. »

Le centre des Hurricanes de la Caroline est seulement le deuxième joueur sélectionné lors de la séance de repêchage de 2006 à atteindre ce plateau derrière Phil Kessel (870). Nicklas Backstrom (771), Milan Lucic (766) et Jonathan Toews (752) suivent dans l’ordre.

« Si je suis rendu là, d’enchaîner le centre de 29 ans, c’est que j’ai eu la chance de jouer à un très jeune âge dans la LNH. »

Choisi au deuxième rang au total par les Penguins de Pittsburgh, Staal n’a pas eu, en effet, à parfaire son apprentissage dans la Ligue américaine après deux saisons passées dans l’uniforme des Petes de Peterborough, de la Ligue junior majeur de l’Ontario.

Finaliste au trophée Calder

Il a été jeté dans la fosse aux lions quelques mois seulement après avoir été repêché. Avec succès d’ailleurs.

À sa première saison (2006-2007) dans le circuit Bettman, il a compilé un dossier de 28 buts et 13 mentions d’aide, tout en brisant à l’époque quelques records, dont celui du plus jeune joueur à avoir inscrit un but lors d’un lancer de punition et du plus jeune aussi à avoir obtenu deux buts en désavantage numérique dans une même rencontre.

Ses performances lui ont valu d’être l’un des trois finalistes pour l’obtention du trophée Calder, décerné à la meilleure recrue, mais, comme Paul Statsny, il a été coiffé par un certain... Evgeni Malkin, que ces mêmes Penguins avaient repêché en 2004.

Le feu sacré

« Quand je regarde ma fiche, je me dis que j’ai fait un bon bout de chemin, relate-t-il. Mais c’est loin d’être fini. J’espère que je ne suis pas encore vieux. Je veux jouer encore longtemps, car j’ai toujours le feu sacré. »

Staal se dit choyé d’apporter sa contribution au sein d’une équipe dont l’avenir (avec l’arrivée d’un nouveau propriétaire) semble plus rose.

« Je pense que nous aurons plus de stabilité ici à Raleigh, dit-il. Ce changement va sûrement apporter des idées nouvelles qui devraient combler nos partisans. Et, de mon côté, je veux aider notre jeune équipe à s’améliorer de match en match. »

Un petit rappel de cette séance de repêchage qui aura somme toute été très riche, à part quelques exceptions, dont le Canadien. Parmi les dix premiers joueurs sélectionnés, on retrouve outre Staal (2e), Toews (3e) et Kessel (5e), les noms d’Erik Jones (1er), Derick Brassard (6e) et Kyle Okposo (7e). Le Canadien, lui, avait choisi David Fischer au 20e rang, un défenseur, produit de l’Université du Minnesota, qui n’a jamais disputé un match dans la LNH et dont l’association avec l’équipe s’est terminée en 2010.