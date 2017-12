Les Canadiens veulent réduire le nombre de cadeaux pendant les Fêtes

TORONTO – Les Canadiens aimeraient recevoir et donner moins de cadeaux pendant la période des Fêtes, indique un nouveau sondage.

Plus de la moitié des personnes interrogées, soit 52 %, préféreraient donner et recevoir moins de cadeaux, selon un sondage mené par Ipsos pour le compte de Global News.

Par ailleurs, 24 % des répondants estiment que la plupart des cadeaux qu’ils reçoivent sont indésirables et inutiles.

Près du tiers (31 %) ont le sentiment d’avoir acheté des cadeaux pour trop de gens tandis que le quart (24 %) ont dit que le don de cadeaux dans leur famille est incontrôlable.

De plus, 10 % des répondants prévoyaient emprunter de l’argent pour pouvoir donner plus de cadeaux aux membres de leur famille et à leurs amis.

Enfin, 44 % perçoivent Noël comme une fête purement matérialiste, alors que 42 % y trouvent une dimension profondément spirituelle et religieuse.

Le sondage a été réalisé en ligne du 10 au 14 décembre auprès de 2098 Canadiens adultes.