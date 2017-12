Même résultat, même refrain

RALEIGH, Caroline du Nord | La courte pause de Noël n’a rien changé à la tenue chancelante du Canadien, une équipe qui en arrache encore et toujours en attaque, comme elle l’a encore démontré dans cette défaite de 3 à 1 subie mercredi soir aux dépens des Hurricanes de la Caroline.

Claude Julien avait déploré cette situation à la fin de la rencontre du 23 décembre, que l’équipe a perdue 4 à 1 contre les Oilers à Edmonton.

Quatre jours plus tard, son discours n’a pas changé et le résultat est le même.

« C’est certain qu’on peut faire mieux, a raconté l’entraîneur en chef du Canadien, en début de point de presse. On doit s’assurer de créer plus de chances en zone offensive et diriger plus de rondelles vers le filet. Les joueurs vont réussir s’ils s’impliquent davantage.

« Mais, en fin de compte, a-t-il poursuivi, il faut trouver le moyen de marquer des buts. »

Cette tâche doit notamment revenir à Max Pacioretty et Jonathan Drouin qui, tous deux, n’ont pas été en mesure de secouer leur léthargie.

« Un peu... rouillés »

Contrairement aux Hurricanes, qui s’étaient entraînés en matinée mercredi, les joueurs du Canadien n’ont pas été soumis à une remise en forme sur la patinoire après le congé de Noël.

« En première période, on n’a pas été efficaces, a expliqué Julien et c’était normal dans les circonstances. On était un peu rouillés. Puis en deuxième, on a été, par contre, très bons. En troisième, le pointage est resté égal à 1-1 jusqu’à ce qu’ils inscrivent un but en avantage numérique. »

En parlant de cette punition imposée à Galchenyuk, qui a mené au but gagnant de Sebastian Aho, à mi-chemin au dernier engagement, Julien s’est questionné sur la décision de l’arbitre.

« Si on consulte le livre de règlements, a-t-il souligné, c’est une punition et il la méritait. Par contre, quand le pointage est aussi serré [1 à 1 en troisième période], il y a des officiels qui l’interprètent différemment.

« C’était limite, disons-le comme ça... »

Tirer plus souvent

Julien a eu de bons mots à l’endroit de Charles Hudon qui, à son retour dans la formation après un purgatoire de deux rencontres, est venu remplacer Byron Froese au centre du quatrième trio.

« Il s’est bien comporté, a dit Julien, surtout à son premier match au centre. Il s’est impliqué comme on lui demande de le faire. »

Hudon a dirigé quatre tirs au gardien Cam Ward, plus que quiconque chez le Canadien. Il n’a toutefois remporté qu’une seule de ses trois mises au jeu.

Enfin, quand il a été question de Max Pacioretty, Julien a aussi répété que son capitaine devrait tirer davantage vers le but plutôt que de s’entêter à faire des passes à ses coéquipiers dans la zone payante...