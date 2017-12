On pourrait croire que Despacito a été la chanson la plus populaire cette année, tellement elle a fait jaser... et danser. Mais le « hit » de l’été n’aura été qu’un feu de paille. Le titre de chanson anglophone de l’année revient à Shape of You d’Ed Sheeran. Côté francophone, Fou d’Andréanne A. Malette a fait l’unanimité. Voici un retour sur la dernière année musicale avec différents intervenants de la radio.

Shape of You, la chanson de l’année anglophone

Photo AFP

Tout le monde est unanime : c’est Shape of You qui a trôné au sommet des palmarès depuis sa sortie en janvier dernier. La chanson a battu un record sur Spotify, avec 1,3 milliard d’écoutes.

« C’est un des rares succès en radio que j’ai vus qui passent aussi bien après autant de temps, explique Martin Tremblay, directeur de la programmation pour Bell Media (Rouge FM, Énergie). C’est une chanson phénomène. »

« Personne ne s’est autant tanné comme avec Despacito, compare Étienne Grégoire, de Rythme FM. La chanson s’est taillé une place sur une plus longue période. C’est l’année Ed Sheeran partout sur la planète. Et sa chanson Perfect se retrouve dans mon top 10. »

« On dirait que tout ce qu’Ed Sheeran touche devient un succès. Shape of You, c’est la confirmation qu’il a un talent fou », commente Guy Brouillard, de CKOI.

Les autres chansons qui se sont démarquées sur les ondes : What About Us (P!nk), Feel It Still (Portugal. The Man) et Sign of The Time (Harry Style).

Fou, d’Andréanne A. Malette, au sommet franco

Photo Martin Chevalier

On se souvient que la chanteuse avait exprimé publiquement sa déception de ne pas avoir décroché de nomination au gala de l’ADISQ dans la catégorie chanson de l’année. Pourtant, elle a été en 2017 la chanson francophone la plus jouée dans les stations de radio, nous confirment les différents intervenants.

« C’est une chanson accrocheuse à la première écoute. Les paroles sont marquantes, ça reste dans la tête. Malgré son deuxième extrait, c’est une chanson encore beaucoup demandée », explique Martin Tremblay de Rouge FM et Énergie.

« Elle a du chien, affirme Guy Brouillard, de CKOI. Elle a une vision personnelle de sa musique et d’où elle s’en va. »

L’année 2017 aura été celle de l’éclosion de nouveaux talents comme Émile Bilodeau et Roxane Bruneau. Les 2Frères ont marqué aussi fort que les succès précédents avec Comme avant, tandis que les Daniel Bélanger, Patrice Michaud et Vincent Vallières ont aussi eu une grande place dans les palmarès.

Despacito, la mal-aimée

Photo AFP

Ce n’est pas chaque année qu’il y a une chanson qui frappe aussi fort. Le « hit » de Luis Fonsi et Daddy Yankee, qui a été vu plus de 4,5 milliards de fois sur YouTube, aura été une chanson polarisante : on aime, ou on déteste. Son impact a été grand, mais a descendu rapidement.

« Avec ce genre de chanson-là, les gens tripent fort un moment, mais viennent tannés rapidement. Le feu a pris pendant trois mois », souligne Étienne Grégoire, directeur musical de Rythme FM.

« C’est la chanson qui est rapidement devenue la mal-aimée, soutient Guy Brouillard, directeur musical de CKOI. À un moment donné, ça devient tendance de dire ‘‘j’haïs’’ ça, mais tout le monde a dansé dessus. Je pense qu’elle est devenue trop rapidement trop populaire. »

La consécration d’Imagine Dragons

Photo WENN

2017 aura été celle de la consécration d’Imagine Dragons, qui « est en train de se positionner comme étant le successeur de Coldplay », soutient Martin Tremblay de Rouge FM et Énergie.

Le groupe est débarqué en début d’année avec Believer, ensuite il y a eu Thunder et Whatever It Takes, qui ont été trois « hits ».

« Souvent, on croit qu’un premier album à succès est le ‘‘kiss of death’’, que c’est difficile de le surpasser, explique Guy Brouillard. Il y a eu un deuxième album sombre où ils se remettaient en question, et avec le troisième, Evolve, vraiment, c’est un band qui est installé, qui est majeur. Le rock retrouve sa place. »

Les flops de 2017

Photo Martin Chevalier

De grands noms ont moins bien fonctionné cette année. C’est le cas de Taylor Swift et U2. « Étrangement, Taylor Swift est une artiste qui performe très bien aux États-Unis, mais beaucoup moins au Canada. Le premier extrait de son dernier album était très complexe à écouter. Et il n’y en a pas tant que ça des hits de Taylor Swift qui continuent à tourner », commente Martin Tremblay. « Les valeurs sûres deviennent moins sûres qu’elles étaient en radio, affirme pour sa part Guy Brouillard. C’est particulier de voir que des artistes comme U2 qui sort un album qui est ignoré. Pourtant, ça demeure un groupe phare. »

Les Français plus présents que jamais à la radio québécoise

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Avec les « hits » radio de Tibz (Nation), Amir (J’ai cherché, sorti l’an passé, mais qui a beaucoup tourné cette année), le duo Ofenbach (Catchy) et Lost Fresquencies (Reality), les artistes français ont eu une plus grande place qu’à l’habitude à la radio québécoise. D’ailleurs, Tibz et Amir se sont posés dans la Belle Province pour la première fois en 2017. « Le duo français de DJ, Ofenbach, avec Catchy, a vraiment mis le feu aux poudres. C’est une toune de fête. La musique française a été plus présente cette année que dans les dernières années », confirme Guy Brouillard.

Ce qui nous attend en 2018

Photo Martin Chevalier

On peut s’attendre en 2018 à du nouveau matériel de Rihanna, Selena Gomez, Nicki Minaj, Bastille, Jack White, Artic Monkeys, The Offspring et Céline Dion, entre autres, qui enregistre présentement son prochain album en anglais.

Il faut aussi surveiller le prochain extrait de P!nk, ainsi qu’Eminem, « qui risque de faire beaucoup, confie Guy Brouillard. On s’est ennuyé de lui. Et en 2018, il faut garder les oreilles grandes ouvertes face aux nouveaux artistes. »

Les 5 chansons de l’année selon...

Le magazine spécialisé NME

1. Green Light, Lorde

2. Boys, Charli XCX

3. Hard Time, Paramore

4. Humble, Kendrick Lamar

5. Big For Your Boots, Stormzy

Le Rolling Stone

1. Sign of The Time, Harry Styles

2 Homemade Dynamite, Lorde

3. Humble, Kendrick Lamar

4. Bodak Yellow, Cardi B

5. Lights Of Home, U2

Billboard

1. Shape of You, Ed Sheeran

2. Despacito, Luis Fonsi et Daddy Yankee

3. That’s What I Like, Bruno Mars

4. Humble, Kendrick Lamar

5. Something Juste Like This, The Chainsmoker et Coldplay