Une brigade défensive amochée

Le défenseur du Canada a chuté après être entré en collision avec l’attaquant Marian Studenic et a violemment percuté la rampe derrière le but canadien. Bean est resté étendu au sol et a eu besoin d’aide pour quitter la surface glacée.

Dans le cas de Clague, ÉCJ a annoncé quelques heures avant la rencontre qu’il s’était blessé en bloquant un lancer, mardi contre la Finlande. Des rayons X n’ont toutefois démontré aucune fracture. Clague avait terminé la rencontre et avait même été le joueur le plus utilisé dans le camp canadien.

« Ils sont tous au jour le jour. Fabbro a moins joué ce soir parce qu’on voulait contrôler son temps de glace, puisqu’il n’avait pas patiné beaucoup dans les derniers jours et qu’il avait été sur la glace plus qu’anticipé contre la Finlande en raison de nos nombreux désavantages numériques. Quant à Clague, on a de bonnes nouvelles et on s’attend à ce qu’il soit présent pour le prochain match », a-t-il assuré.