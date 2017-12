Vague de froid historique à Québec jusqu’au Jour de l’An

Environnement Canada a dû remonter bien loin dans ses statistiques pour revoir une vague de froid d’une telle ampleur entre Noël et le Jour de l’An. « On doit aller jusqu’à 1917 pour retrouver ça à Québec. Ça fait donc 100 ans qu’on n’a pas vécu ce qu’on s’apprête à vivre », souligne Amélie Bertrand, météorologue.

Et le refroidissement qui attend la province en sera un d’importance. « On voit des vagues de froid chaque année, mais celle-ci arrive plus tôt qu’à l’habitude. Ce sont des choses qu’on voit habituellement plus vers la fin janvier et le début février. On va définitivement finir l’année sous le signe du froid polaire », précise Mme Bertrand.