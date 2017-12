11 résolutions qu’on ne tiendra pas en 2018

Chaque année, c’est la même chose. On se dit que l’arrivée du Nouvel An est l’occasion en or de se fixer de nouveaux objectifs, de prendre de bonnes habitudes et de modifier certains aspects de sa vie qu’on a négligés.

Toutefois, après quelques semaines d’efforts et de grande volonté, on finit bien souvent par abandonner chacune de ces résolutions, une à une.

Voici 11 résolutions qu’on n’arrivera pas à tenir en 2018, à moins d’un revirement inattendu!

1. Faire du sport

S’inscrire au gym ne suffit pas, il faut y aller! Toutefois, comme chaque année, les centres d’entraînement déborderont au début du janvier... pour se vider quelques mois plus tard!

2. Adopter un horaire de sommeil plus sain

Il faut savoir s’arrêter quand on écoute des émissions en rafale sur Netflix!

3. Manger santé

On commence toujours l’année avec l’intention de planifier des repas sains et équilibrés... jusqu’à ce qu’on se cuisine des grilled cheese trois soirs par semaine.

4. Arrêter de boire de l’alcool

Cette fameuse promesse que l’on se fait en se réveillant les lendemains de veille.

5. Diminuer les soupers au restaurant

Même si on est conscient qu’une partie importante de notre budget est grugée chaque mois par les nombreuses sorties au restaurant, il est difficile de résister!

6. Passer la soie dentaire tous les jours

Question de ne pas saigner des gencives à notre prochain rendez-vous chez le dentiste.

7. Arrêter de faire des achats compulsifs

Surtout après la période des Fêtes, notre carte de crédit a besoin d’un petit répit.

8. Être moins cynique envers la politique

Une promesse qu’on tiendra... jusqu’au prochain scandale!

9. Lire des livres

Parce qu’on a tous chez soi une immense pile de bouquins qui n’ont jamais été entamés.

10. Passer moins de temps sur son cellulaire

Tout ce précieux temps perdu chaque jour à épier nos contacts sur les réseaux sociaux!

11. Ne pas prendre de résolutions en 2019

Pourquoi prendre des résolutions si l'on ne les tient pas? Parce qu’on ne perd rien à essayer!