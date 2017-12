Au moins 15 morts dans un incendie à Bombay

«Il y a eu une bousculade et quelqu’un m’a poussée», a relaté sur Twitter Sulbha Arora. «Les gens me couraient dessus alors que le plafond en flammes s’effondrait. Je ne sais toujours pas comment j’en suis sortie vivante.»

L’incendie s’est déclaré vers minuit et demie (19h00 GMT) dans ce bâtiment du Kamala Mills, un complexe abritant restaurants, commerces et hôtels.

Plusieurs organes de presse ont aussi des bureaux dans ce complexe, comme Times Now, Mirror Now et ET Now qui ont été touchés par cet incendie.