Décès de Barry et Honey Sherman : la famille embauche un enquêteur privé

Les proches du milliardaire canadien Barry Sherman et de son épouse Honey, retrouvés morts il y a deux semaines dans des circonstances suspectes, ont finalement retenu les services d’un enquêteur privé.

Embauché par la famille Sherman, l’avocat Brian Greenspan a confirmé jeudi au Toronto Star que la firme Klatt Investigations a été mandatée pour faire la lumière sur le décès du couple.

Tom Klatt, un ancien policier qui a passé 14 ans dans les sections des homicides, des stupéfiants et du renseignement au sein de la police de la Ville Reine, dirige la firme.

« J’ai retenu les services de Klatt et d’autres experts, et j’ai autorisé [la firme] à engager d’autres spécialistes et des enquêteurs au besoin (...) au nom de la famille », a déclaré M. Greenspan, au journal.

Le fondateur de la pharmaceutique canadienne Apotex, Barry Sherman, 75 ans, et sa femme Honey, 70 ans, ont été retrouvés sans vie, le 15 décembre, près de la piscine intérieure de leur résidence, dans le secteur huppé de North York, à Toronto. Aucune trace d’effraction n’a été remarquée sur les lieux. C’est le courtier immobilier mandaté par le couple pour vendre sa résidence qui a fait la macabre découverte.

Quelques heures après l’annonce du drame, l’hypothèse d’un meurtre suivi d’un suicide avait été rapportée par plusieurs médias, mais la famille avait catégoriquement réfuté ce scénario. Elle a d’ailleurs effectué sa propre autopsie médico-légale sur les corps des disparus, toujours selon le Toronto Star.

L’avocat a également confié que c’est la police de Toronto qui est toujours responsable et contrôle la scène au domicile des disparus, mais une fois que les enquêteurs seront partis, les experts privés mèneront leur propre enquête en passant aussi la maison au peigne fin.