Guerre froide entre le Canada et les États-unis

BUFFALO | Un nouveau chapitre s’écrira dans la rivalité entre le Canada et les États-Unis au Championnat mondial de hockey junior, vendredi après-midi, alors que les deux équipes s’affronteront en plein air, au New Era Field dans ce qui sera un premier duel depuis la finale de l’an dernier qu’avaient remportée les Américains en tirs de barrage.

Les États-Unis se sont entraînés mercredi sur la patinoire extérieure aménagée sur le terrain de football où évoluent les Bills de Buffalo et la NFL et jeudi, ce fut au tour d’Équipe Canada junior d’établir un premier contact avec ce qui sera le théâtre du match le plus attendu de la ronde préliminaire.

Les autorités du Championnat mondial de hockey junior avaient d’ailleurs jusqu’à midi jeudi pour décider si le match avait bel et bien lieu en plein air ou si on décidait plutôt de le présenter au KeyBank Center. Au moment d’écrire ces lignes, le site spécialisé Accuweather prédisait une température ressentie de -13 pour la journée de vendredi ainsi que de la faible neige.

Rien pour empêcher les 40 000 spectateurs attendus d’assister à ce match.

ACCLIMATATION

En temps normal, Équipe Canada junior n’aurait pas tenu de séance d’entraînement jeudi en vue du match face aux États-Unis. Toutefois, Dominique Ducharme et son équipe d’entraîneurs ont jugé bon de permettre aux joueurs de patiner une trentaine de minutes afin de se familiariser avec tous les aspects externes qui ne s’expliquent pas avec des X ou des O.

« On voulait que les gars testent leur équipement, qu’ils voient la glace, le stade. Maintenant que c’est fait, on peut se concentrer sur notre match », a mentionné Ducharme jeudi.

Les joueurs canadiens portaient notamment tous une visière légèrement teintée afin d’atténuer l’effet des reflets du soleil sur la surface glacée.

Ce qu’il n’y avait pas jeudi, toutefois, ce sont les dizaines de milliers de spectateurs qui fouleront le New Era Field.

« Ils ont vu le stade, a toutefois tempéré l’entraîneur-chef de la sélection canadienne. À un certain point, qu’il y ait 18 000 personnes ou 40 000, ça ne change plus grand-chose. On pense que nos joueurs sont assez matures, qu’ils comprennent l’importance de ce match et la façon avec laquelle on doit l’aborder. Notre travail est de demeurer dans le moment présent. »

Le capitaine canadien, Dillon Dube, abondait également en ce sens. Après tout, les caprices de Dame Nature sont hors de leur contrôle.

« Nous devrons jouer un match simple. Les conditions seront folles et on s’attend à ça. L’objectif sera d’en profiter, peu importe ce qui arrive. »

TOUT LE MONDE PRÉSENT

Bonne nouvelle pour le Canada, jeudi, puisque tous les joueurs ont enfilé les patins, dont Kale Clague, qui avait raté le match de mercredi en raison d’une blessure au pied droit.

« Avoir une équipe en santé est très important pour nous. En défense particulièrement, on ne peut se permettre d’avoir trop de blessures. Les gars se sentaient bien aujourd’hui », a assuré Ducharme, qui s’est dit persuadé de voir Clague en uniforme face aux États-Unis.

Jake Bean également assurait être en santé après avoir percuté violemment la rampe mercredi soir.

« Je me sens bien. Ç’a semblé pire que ce l’était », a assuré le no 2 du Canada.

Si tout se déroule bien et que Dame Nature ne fait pas des siennes, le match devrait débuter à 15 h.