Hôtel et restaurant incendiés : réouverture prévue en mars

Le restaurant Toast et l’Hôtel Le Priori du Vieux-Québec qui ont été la proie des flammes la semaine dernière renaîtront de leurs cendres au mois de mars, selon les propriétaires.

C’est du moins ce qu’espèrent Erwan Franchet et Stéphane d’Anjou, respectivement directeur de l’hôtel et copropriétaire du restaurant, qui partagent les mêmes murs depuis 14 ans. « Je ne pense pas être là pour la Saint-Valentin, mais je vise le mois de mars », mentionne M. D’Anjou.

Une nouvelle hotte – où les flammes avaient pris naissance – a été commandée et sera installée dans la cuisine du restaurant au cours des prochaines semaines.

Les opérations de nettoyage sont presque terminées dans les deux établissements et les travaux de reconstruction dans les quatre chambres touchées par l’incendie commenceront le 8 janvier.

« Nous voulons rouvrir le plus tôt possible. Nous avons l’entrepreneur, nous avons le plan de match, maintenant, on espère que tout va se dérouler rondement », mentionne M. Franchet.

Les suites disponibles

Épargnées par le feu, les huit suites de l’hôtel situées à l’arrière du bâtiment ont pu accueillir des clients 48 heures après l’incendie. « Avant, nous étions un petit hôtel et maintenant, nous sommes un très petit hôtel », ironise le directeur, en précisant que les centaines de clients des 20 autres chambres ont tous été relogés dans les hôtels avoisinants, dont l’Auberge Saint-Antoine et le 71.

Solidarité

MM. Franchet et D’Anjou affirment d’une même voix avoir été impressionnés par la réponse des restaurateurs et hôteliers du secteur, qui leur ont tous prêté main-forte. « Quand on appelait pour relocaliser nos clients, on voyait que tout le monde faisait un effort », indique M. D’Anjou.

Par ailleurs, aucun des quelque 20 employés de l’hôtel n’a été mis à pied. Ils continueront à être payés jusqu’à l’ouverture officielle. Au restaurant, la plupart ont été transférés au restaurant SSS, également propriété de M. D’Anjou, alors que d’autres iront travailler au restaurant Matto, situé juste en face.

Cause accidentelle

La cause accidentelle est toujours privilégiée pour expliquer l’incendie survenu le 18 décembre dernier et qui a jeté une quarantaine de clients à la rue en pleine nuit. Les dommages s’élèvent à plus de 200 000 $.