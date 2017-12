Le match Canada-États-Unis sera finalement disputé en plein air

Le match entre le Canada et les États-Unis prévu vendredi dans le cadre du Championnat mondial de hockey junior aura bel et bien lieu à l’extérieur, soit au New Era Field d’Orchard Park, domicile des Bills de Buffalo.

Les organisateurs du tournoi hésitaient à présenter le duel en plein air en raison des récentes conditions météorologiques très froides.

Vendredi après-midi, les experts prévoient un mercure avoisinant les -8 degrés Celsius et une température ressentie de -14.

Depuis le début de la compétition, la formation canadienne a remporté ses deux sorties. Les Américains ont pour leur part gagné leur seul duel. Plus tard jeudi, ils croiseront le fer avec la Slovaquie.