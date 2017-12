Les 10 événements qui ont marqué l’actualité culturelle à Québec

Démission surprise, concerts à grand déploiement, scandales : l’actualité culturelle a encore été riche, à Québec, en 2017. Quels sont les événements qui ont particulièrement retenu notre attention ? Ceux qui ont fait jaser et courir les foules. Voici notre sélection des dix nouvelles de l’année.

15 mars

Pelchat à la rescousse de l’orgue de Limoilou

Photo d'archives, Pascal Huot

Pour sauver l’orgue de l’église Saint-François-d’Assise de Limoilou, vouée à la démolition, Mario Pelchat enregistre l’album de chants liturgiques Agnus Dei avec huit prêtres de Québec. Les redevances serviront à déménager l’orgue vers Baie-Comeau.

Du 28 juin au 8 septembre

Saturday Night Fever triomphe au Capitole

Photo d'archives, Simon Clark

Avec le populaire danseur étoile Nico Archambault en tête d’affiche, l’adaptation québécoise du spectacle musical Saturday Night Fever fait un malheur, au cours de l’été, en attirant près de 60 000 personnes au Capitole de Québec.

Du 5 juillet au 20 août

Mary Poppins attire 40 000 spectateurs

Photo d'archives, Simon Clark

Le Félix pour le spectacle de l’année, décerné à l’ADISQ, était tout à fait mérité pour Mary Poppins. L’adaptation québécoise est sensationnelle, la distribution est impeccable, et sa mise en scène, signée Serge Postigo, s’avère un véritable tour de force. En résidence tout l’été dernier à la salle Albert-Rousseau, la comédie musicale a attiré 40 000 spectateurs.

Du 6 au 16 juillet

Une orgie de stars pour les 50 ans du Festival d’été

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

P!nk, Metallica, Muse, Kendrick Lamar, les Backstreet Boys, The Who : pour célébrer ses 50 ans, le Festival d’été s’est payé sa programmation la plus relevée de son histoire et a continué d’accroître sa renommée à l’extérieur du Québec.

18 juillet

Ed Sheeran fait vibrer le Centre Vidéotron

Photo d'archives, Simon Clark

Il était attendu de pied ferme, le chouchou de la pop. À son premier passage à Québec, la vedette britannique s’exécute dans un Centre Vidéotron qui a rarement été aussi bruyant. Oui, il y a bel et bien eu une Sheeranmania le temps d’une soirée.

Du 21 juillet au 22 octobre

Hergé bat des records

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Il a fallu plusieurs années de négociations avant d’amener les croquis d’Hergé, père de Tintin, à Québec. Mais l’attente en a valu la peine, puisque 420 000 visiteurs ont franchi les tourniquets du Musée de la civilisation pour l’occasion. Un record pour l’institution.

26 juillet

Daniel Gélinas démissionne

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Quinze ans après avoir pris les rennes du Festival d’été de Québec et avoir stimulé sa renaissance en ouvrant les plaines d’Abraham aux stars internationales, le directeur général Daniel Gélinas annonce sa démission au terme de la 50e édition.

6 et 7 octobre

25 000 fans pour Roger Waters

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Pour les nostalgiques de Pink Floyd, c’est Noël avec deux mois d’avance. Pendant deux soirs, au Centre Vidéotron, Roger Waters a fait revivre la grande époque du rock progressif des années 1970 en jouant tous les grands succès du groupe britannique devant un public comblé.

20 octobre

Gilles Parent accusé d’inconduites sexuelles

Photo courtoisie

À la suite des dénonciations d’inconduites sexuelles contre Gilbert Rozon et Éric Salvail, une première tête roule à Québec. Cinq femmes dénoncent le comportement inapproprié de l’animateur vedette du FM93, Gilles Parent, qui perd son micro.

31 octobre

Guy Nantel suscite la controverse

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Lors de la première de son nouveau spectacle à Québec, Guy Nantel crée la polémique en évoquant l’affaire Alice Paquet dans un numéro sur les inconduites sexuelles. Un homme de Québec a ensuite été arrêté pour lui avoir envoyé des menaces de mort.