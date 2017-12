Maxime Comtois: l’attaquant québécois prêt à jouer son rôle

BUFFALO | Dans un match disputé à l’extérieur dans des conditions bien différentes de celles d’un amphithéâtre couvert, il y a fort à parier que le plan de match des deux équipes sera basé sur la simplicité.

Efficace jusqu’à présent dans son rôle de joueur d’énergie en compagnie de ses compagnons de trio Brett Howden et Alex Formenton, le Québécois Maxime Comtois croit qu’il s’agira d’un contexte qui rendra leur style de jeu encore plus important à ÉCJ.

« On ne se complique pas la vie, on envoie la rondelle profondément en territoire offensif et on va la chercher. On essaie de créer une certaine crainte chez nos adversaires afin de donner de l’espace à nos gars de premier trio. Jeudi, on a été récompensés avec un but. On va continuer à travailler sur notre jeu et il est évident que, contre les États-Unis, nous aurons besoin de l’apport de nos quatre trios. »

UN MATCH SPÉCIAL

Évidemment, l’attaquant des Tigres de Victoriaville a hâte de fouler la patinoire du New Era Field et de lever les yeux pour y apercevoir plus de 40 000 personnes présentes.

« Ça va être spécial. On n’est pas habitués à ça au hockey. Je regarde un peu le football de la NFL et c’est impressionnant de pouvoir jouer dans leur stade. Je ne sais pas encore comment je vais me sentir. Il va probablement y avoir beaucoup de gens du Canada, donc on va sûrement avoir un bon appui de la foule. Par contre, si c’est majoritairement américain, on va probablement entendre des huées. Ça va être le fun de voir l’ambiance, on aura une petite idée de comment ça va se passer pendant la période d’échauffement. »