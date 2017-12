Patinoires toujours fermées

En plein congé des Fêtes et malgré le temps froid, plusieurs patinoires extérieures de Montréal sont toujours fermées.

Jeudi matin, selon les données disponibles sur le site de la Ville de Montréal, aucune patinoire n’était ouverte dans l’arrondissement Le Sud-Ouest et une seule l’était du côté de Verdun.

Le Journal a d’ailleurs pu constater le mauvais état des installations fermées dans ces secteurs.

Trois kilomètres

Demeurant près du parc de la Reine-Élizabeth à Verdun, Pascal Hamelin a dû se résoudre à se rendre au parc Willibrord, à plus de trois kilomètres, qui jouit d’une glace réfrigérée.

« On n’a pas vraiment le choix si on veut en profiter pour aller dehors. Je suppose qu’ils n’ont pas eu le temps [de l’aménager] à cause de la neige », a-t-il raconté en déplorant devoir utiliser sa voiture pour aller patiner.

Lors de la visite du Journal dans son quartier, la glace portait de profondes marques de pneus et du gazon dépassait.

Parti de L’Île-des-Sœurs avec ses deux filles, Thierry Bransi en était à sa deuxième journée de patinage au grand froid à cet endroit.

« On comprend que les patinoires naturelles sont dépendantes de la météo, ça ne devrait plus tarder », a-t-il souhaité.

Le Sud-Ouest

Frederico Artega, qui habite dans Le Sud-Ouest, s’est lui aussi rabattu vers les installations réfrigérées de Verdun après avoir constaté qu’une épaisse couche de neige recouvrait toujours le rond de patinage du parc Vinet en matinée.

Il se disait déçu de voir que d’autres glaces à proximité de son domicile n’étaient toujours pas disponibles non plus.

« C’est vraiment dommage parce que c’est le plus beau moment de l’année pour patiner, même s’il fait froid », a-t-il glissé.

Bris d’équipement

Selon Constance Lauzon, chef de division des communications pour l’arrondissement Le Sud-Ouest, un bris de surfaceuse serait à l’origine des retards dans la préparation des glaces.

Elle assure toutefois que la majorité des patinoires allaient être prêtes dès vendredi.

Au carré d’Hibernia, deux cols bleus s’activaient d’ailleurs à arroser la patinoire et le rond de glace lors du passage du Journal.

Il a été impossible d’obtenir des explications de l’arrondissement de Verdun malgré nos multiples appels.