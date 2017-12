Une année sous le signe électoral à Québec

♦ Régis Labeaume, Jean-François Gosselin et Anne Guérette croisent le fer durant la campagne électorale. Ils participent à trois débats fort animés pour défendre leurs visions respectives de la Ville et pour critiquer celle des deux autres. Le thème de la mobilité est omniprésent.

♦ Le dernier sondage de la campagne donne une certaine avance à M. Labeaume pour la course à la mairie. M. Gosselin est en deuxième position, tandis que Mme Guérette ferme la marche. Les luttes pour les postes de conseillers municipaux semblent plus disputées, notamment du côté des arrondissements de Beauport et de Charlesbourg.