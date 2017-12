Vol à l’Armée du Salut : un suspect recherché

Le Service de police de la Ville de Québec est à la recherche de l’auteur d’une introduction par effraction, suivie d’un vol, survenu à la veille de Noël, dans les locaux de l’organisme l’Armée du Salut, situé au 815 du boulevard Wilfrid-Hamel.

Le suspect mesure environ 1,70 m. Au moment des faits, il portait un manteau carreauté vert et rouge avec un capuchon gris, un cache-cou foncé et des gants noirs avec des inscriptions blanches.

Le suspect a dérobé entre 3000 $ et 5000 $ la veille de Noël, vers 1 h 55. Le 25 décembre, Le Journal publiait que ce sont toutes les recettes du magasin d’occasion pour les trois dernières journées qui ont été volées. Heureusement, les récoltes de la campagne des marmites, qui se déroule en novembre et qui prenait fin samedi soir, ne s’y trouvaient pas et demeurent intactes.

Tout renseignement concernant cette personne doit être transmis au Service de police en composant le 9-1-1 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1 888-641-AGIR, sans frais. Le dossier en référence est le QUE171224-023.