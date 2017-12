Dave Gettleman pourrait conserver les services d'Eli Manning

Présenté aux médias au lendemain de son embauche à titre de directeur général des Giants de New York, Dave Gettleman a indiqué que le club devrait conserver les services du quart-arrière Eli Manning pour la prochaine saison, vendredi.

Le nouveau DG a toutefois refusé de donner une réponse claire à la question.

«Je n’ai pas eu accès aux vidéos et je ne veux pas éviter la question, mais évidemment, il faut regarder les vidéos [pour établir l’état des choses]», a dit Gettleman, dans des propos repris par le site officiel de la NFL.

«Eli a gagné de nombreux matchs, il est un grand compétiteur et il est très intelligent. Lui et moi allons discuter.»

Manning avait affirmé jeudi qu’il souhaitait poursuivre l’aventure une année de plus à New York. Le quart de 36 ans a complété 342 de ses 543 passes pour des gains de 3336 verges, 18 touchés et 12 interceptions en 2017.

Outre Manning, Geno Smith et Davis Webb sont les autres pivots de la formation, qui montre un dossier de 2-13 cette saison.