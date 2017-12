Des affaires d’or grâce au froid

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, alors que la vague de froid fait exploser l’achalandage dans les cinémas, musées, centres d’achats, ainsi qu’au PEPS, où une foule d’activités sont au programme pour les tout-petits.

Peu de courageux ont décidé d’affronter les -34 °C ressentis hier et ont plutôt décidé de se tenir au chaud. Photo Agence QMI, Mathieu Belanger

Pendant que les cinémas Lido et Des Chutes de Lévis et Saint-Nicolas vivaient une de leurs « plus grosses journées de l’année » avec plus de 1100 cinéphiles en après-midi, d’autres avaient décidé d’aller se dégourdir au PEPS, où la troisième édition de Peps-Ô-Fêtes avait lieu. Jeux gonflables, mini-golf, piscine, escalade, danse, bricolage et patinage libre pour ne nommer que ceux-là, il y en avait pour tous les goûts à l’Université Laval.

« C’est certain que le froid est bon pour nous », mentionne la responsable de l’événement, Dania Leclerc, qui parle d’une « année record », alors que l’activité se poursuit aujourd’hui.

« On ne peut pas jouer dehors, donc nous avons décidé de venir ici avec les enfants. C’est bien puisque les parents peuvent aller dans les jeux avec les enfants et il y a beaucoup d’espace », a mentionné Dominique Lepage, venue avec ses enfants Albert et Agathe, de 3 et 1 an. Photo Agence QMI, Mathieu Belanger

D’autres profitaient des vacances en famille pour venir dépenser leur énergie. « Nous sommes en visite chez les grands-parents et nous avons décidé d’amener les enfants et les cousins. Il fait froid et nous préférons rester à l’intérieur », a indiqué pour sa part Claudine Gélinas-Faucher, de Montréal, qui supervisait sa marmaille, âgée de 2 à 10 ans.

Les musées

Les musées faisaient aussi des affaires d’or hier, alors que près de 3000 visiteurs avaient franchi les tourniquets du Musée de la civilisation hier, et plus de 1500 au Musée national des Beaux-Arts du Québec, une centaine de plus que l’an dernier. « C’est un très bon achalandage », mentionne Jean-François Lippé, directeur marketing du MNBAQ.

« Nous avons plus de monde qu’une journée du temps des Fêtes, en raison du froid, évidemment », a affirmé pour sa part un responsable du Musée de la civilisation, Alain Bazinet.

Galeries de la Capitale

Les Galeries de la Capitale ont aussi connu une « très bonne journée », alors que plus de 40 000 personnes ont profité du temps froid pour faire quelques emplettes.