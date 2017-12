Exclus d’un resto pour intolérance alimentaire

« Ma fille pleurait. Elle disait que c’était de sa faute si on ne pouvait pas manger au restaurant », rapporte Jennifer Bouchard, qui habite à Chambly.

Lorsqu’elle et son mari vont au restaurant, ils ont l’habitude d’apporter la nourriture de la maison pour leurs enfants, ce qui évite des accommodements complexes de la part des restaurateurs. C’est ce qu’ils ont voulu faire au buffet Fu Lam de l’arrondissement de Greenfield Park, à Longueuil, le 24 décembre.

Sa fille Emy Bunsten, 11 ans, a la maladie cœliaque. C’est-à-dire qu’elle est hautement intolérante au gluten. Un grain de pain peut suffire à lui causer vomissements et enflures, explique sa mère.

Or, le serveur a interdit aux enfants de manger la nourriture provenant de l’extérieur, prétextant que « ça ne se faisait pas », rapporte Mme Bouchard. « C’est aberrant. On n’était pas pour rester si mes enfants ne pouvaient pas manger ».

« Je me sentais coupable, avoue Emy. Je voulais que mes parents puissent aller au resto et manger ce qu’ils veulent. »

« Ce n’est pas qu’on ne voulait pas payer, précise Mme Bouchard. On s’entend que ça peut paraître niaiseux ou cheap d’apporter un lunch au restaurant. Mais si on veut sortir, on n’a pas le choix. »