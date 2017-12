Expertise n’égale pas infaillibilité

En parcourant le texte d’opinion d’Égide Royer sur l’éducation publié dans les pages débats de La Presse, j’ai éprouvé un malaise que j’avais peine à nommer. C’est en lisant la chronique de la collègue Bombardier, Le nouveau clergé du Québec, que j’ai compris l’embarras éprouvé à la présentation de ce texte affiché comme celui d’un spécialiste transformé en clec laïque, source de vérité. Royer étale sa doctrine en vomissant sur des convictions différentes des siennes et il nous sert la table de ses commandements pour 2018. Cela ne fait pas pour autant de lui un pape infaillible et son statut de spécialiste est loin de le mettre à l’abri de répandre ses propres mythes.

Nous avons pu observer au cours de la dernière décennie la tendance des médias à substituer des experts aux journalistes pour exposer leurs informations et leurs points de vue sur certains sujets, notamment en éducation. La connaissance d’un expert peut être plus approfondie qu’un journaliste, mais le travail journalistique rigoureux a l’avantage de nous présenter la diversité des pensées au regard d’un domaine. Ainsi, on laisse le soin aux lecteurs de se faire son opinion, plutôt que de la lui instiller avec un penseur prisonnier de ses convictions qui omet les autres courants traversant son domaine de pratique.

L’éducation n’est pas une science exacte et demeure largement teintée par les valeurs et le stade d’évolution d’une société. Il peut devenir difficile, dans un débat public ou dans un environnement électoral, pour le lecteur ou l’observateur de l’actualité de faire la distinction entre les fruits de la recherche et les opinions personnelles du chercheur en quête de notoriété. Cet appétit n’est d’ailleurs pas étranger à la concurrence entre chercheurs engagés dans un marathon permanent pour obtenir des subventions de la part d’institutions publiques ou d’entreprises privées.

L’éducation n’est pas une affaire de gourou qui a réponse à tous les défis, elle est le lot de milliers d’intervenants qui ont surtout besoin d’avoir accès facilement à la connaissance et de disposer des moyens utiles pour remplir la mission qui leur est confiée. Certaines propositions de Royer s’appuient sur des tendances lourdes en recherche et doivent être sérieusement prises en compte par les praticiens, d’autres relèvent de ses opinions qui ne reposent sur aucun fondement scientifique. Ses opinions peuvent être considérées pour ce qu’elles sont, en l’occurrence sa pensée personnelle, et doivent être confrontées aux recherches et à celles d’autres universitaires ou praticiens tout aussi savants que lui, mais qui pensent autrement.

Le texte de Royer m’inspire quelques remarques que je vous partage sans prétention. Je suis conscient que ma pratique professionnelle et ma conception de l’éducation teinte mon appréciation.

Contrairement à ses affirmations qui peuvent sous-entendre que le Québec s’est résigné à un faible taux de diplômation comparativement à l’Ontario et aux États-Unis, l’universitaire devrait se rappeler que l’alarme a été sonnée par la CEQ, devenue CSQ, au début des années 90 en regard de la réussite éducative. Les initiatives se sont multipliées au cours des deux dernières décennies pour la persévérance scolaire, tant du côté de la société civile que de la part des institutions publiques. Les travaux du groupe d’action sur la réussite éducative (Groupe Ménard), la création du CRIRES, la mise en place du CTREQ, les rendez-vous en éducation orchestrés par la CSQ, la politique pour favoriser la réussite éducative lancée par l’ex-ministre Courchesne et les modifications apportées à la loi sur l’Instruction publique par différents ministres sont l’illustration que la société québécoise est loin d’avoir baissé les bras.

Les statistiques mentionnées par le spécialiste sont également incomplètes et ne considèrent pas les données PISA de l’OCDE qui s’avèrent plutôt encourageantes pour notre système d’éducation. Il omet de mentionner que la note de passage est de 50% en Ontario comparativement à 60% au Québec et que les chiffres américains sont bien peu révélateurs de la valeur des diplômes et du caractère inégalitaire de leurs différents systèmes d’éducation.

Royer déclare « que le moment est venu de mettre fin à l’obligation d’obtenir un diagnostic » pour dispenser des services aux élèves handicapés ou en difficulté. C’est précisément la position du ministère de l’Éducation depuis au moins une décennie qui rejette l’approche catégorielle, mais qui omet de faire suivre les ressources dans les écoles. L’incohérence du ministère induit l’idée erronée chez les praticiens qu’il faudrait revenir au diagnostic pour qu’ils obtiennent enfin les ressources essentielles. Le modèle finlandais peut-être très inspirant en matière de services pour les élèves qui éprouvent des difficultés, alors que les écoles disposent des ressources sans avoir au préalable d’élève identifié avec une quelconque cote.

Le spécialiste Royer mène une charge ex-cathedra contre les mythes en éducation sans même en identifier un. Nous ne comprenons pas vraiment de quoi il parle et nous pourrions penser qu’en étant plus explicite, il se serait attiré un ressac auquel il n’aurait pas pu faire face.

En droite ligne avec un ministre qui envoie ses enfants à l’école privée, l’universitaire propose d’ouvrir le financement pour l’adaptation scolaire aux écoles privées. Il aurait pu retenir du modèle ontarien qu’il vante et du reste du Canada qu’il semble vénérer, que nos voisins ne financent pas ou si peu les institutions scolaires privées. C’est ainsi que les écoles canadiennes deviennent plus inclusives en favorisant une grande hétérogénéité des usagers au lieu de la ségrégation que nous retrouvons au Québec avec la multiplication de programmes pour les plus talentueux dans les écoles publiques s’ajoutant à la sélection faite par les établissements privés.

Comme l’auteur, nous constatons le consensus de plus en plus affirmé pour mettre en coopération tous les intervenants éducatifs de la petite enfance et de l’école primaire pour favoriser l’intervention précoce qui réduira éventuellement le décrochage scolaire rendu au secondaire. Si plusieurs reconnaissent l’importance de la littératie dans la réussite éducative, il reste toutefois beaucoup à faire au niveau des pratiques pour s’assurer qu’aucun élève n’ait de difficultés en lecture après son 1er cycle au primaire. Au-delà de 80% des enfants, qui éprouvent de telles difficultés après une deuxième année du primaire, décrocheront au secondaire. Nous avons là une cible de choix qui presse beaucoup plus que rendre l’instruction obligatoire jusqu’à 18 ans.

L’idée de rendre disponibles les classes pour le préscolaire quatre ans partout sur le territoire québécois peut paraitre intéressante pour pallier certaines carences familiales, elle ne doit toutefois pas être considérée comme la panacée de tous les maux de la petite enfance. À ce propos, il est intéressant de se rappeler que les jeunes Finlandais commencent à fréquenter l’école à l’âge de sept ans. La consolidation de la cellule familiale doit aussi être une préoccupation sociétale.

La création d’un Institut national d’excellence en éducation est loin de faire l’unanimité dans la communauté universitaire et reçoit un accueil plutôt glacial chez les praticiens qui le voient comme un nouvel organisme de contrôle qui gommera les carences ministérielles quant à l’octroi des ressources nécessaires. Le ministre dispose déjà d’organismes qui pourraient jouer ce rôle de transfert de la recherche, mais l’acharnement de certains à vouloir créer un tel institut reflète la guerre d’influence que se livrent les universitaires pour aller quérir quelques budgets supplémentaires. J’ai pu apprécier de l’intérieur ces « guéguerres » de chercheurs alors que je présidais le CTREQ. Qui plus est, ce genre d’institut ne semble pas exister ailleurs dans le monde, les États nationaux conservant précieusement leurs prérogatives sur l’éducation et préférant laisser place à la multiplication d’observatoires en tous genres.

Quant à la mise en place d’un ordre professionnel pour les enseignants et les orthopédagogues, l’auteur fait court dans l’argumentaire après s’être laissé aller sur l’inconséquence des mythomanes et la nécessité d’appuyer nos avancées sur la recherche et les données probantes. Sur les 193 pays qui siègent à l’ONU, nous ne retrouvons la présence d’ordre professionnel pour enseignant dans aucun d’eux, mis à part deux provinces canadiennes. Là encore, l’universitaire s’égare avec une proposition sans fondement scientifique qui reflète un désir de contrôler des disciples qui ne partageraient pas ses convictions et des institutions qui fléchiraient trop facilement aux pressions corporatistes, qu’on peut supposer être les syndicats même s’il ne les nomme pas.

L’éducation s’inscrit dans un processus continuel d’amélioration et continuera d’ouvrir la porte à maints débats sans pour autant justifier les discours catastrophistes de certains. Nous n’avons pas besoin de nouveaux dieux pour montrer la voie, mais de beaucoup plus d’écoute de la part de ceux qui trônent dans les nuages à l’égard de ceux qui usent tous les jours leurs souliers dans les écoles du Québec.