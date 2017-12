Fantasy Football : nos recommandations pour la semaine 17 dans la NFL

Déjà la dernière semaine de saison régulière de la NFL ... Ça passe trop vite, comme les congés de Noël!

Plusieurs parties n’auront aucun impact sur le classement (mais sur l’ordre de repêchage, nous direz-vous) tandis que d’autres auront de grandes répercussions sur les séries éliminatoires.



De plus, vous devrez être aux aguets dimanche matin, puisque plusieurs équipes risquent de reposer leurs joueurs vedettes à l’aube des séries.



Suffit de penser à Patrick Mahomes qui prendra la place d’Alex Smith dans le Chiefs Kingdom ou encore à Jared Goff et Todd Gurley qui pourront profiter du match face aux 49ers pour perfectionner leur bronzage sur le banc des Rams.



Finir sa saison de fantasy à la semaine 17 comporte certainement des risques, mais vos experts sont là pour vous une dernière fois cette année !



Un texte récapitulatif sur la saison de fantasy sera également publié au début du mois de janvier.



Nous vous invitons à nouveau à rejoindre notre groupe Facebook pour discuter de fantasy avec nous en cliquant ici.

NOS 5 MACHINES DE LA SEMAINE

1- Russell Wilson (SEA)

Il sera encore le coeur et l’âme de l’attaque des Seahawks dans cette partie cruciale face aux Cards. La seule menace défensive cette saison en Arizona est le brio de Patrick Peterson. Ce sera insuffisant face à Wilson qui devrait être en feu pour terminer avec une victoire devant ses partisans.

2- Keenan Allen (LAC)

Allen devrait exploser à nouveau après ses deux dernières performances décevantes. Il devrait avoir eu tout le temps pour digérer la tourtière, ce qui ne présage rien de bon pour la défensive ordinaire des Raiders.

3- LeSean McCoy (BUF)

Il est l’unique option viable de son attaque et il affronte la défensive des Dolphins qui est dans le top 5 des défensives les plus généreuses face aux porteurs adverses. Comme quoi il n’y a pas seulement le père Noël qui est généreux durant le temps des Fêtes.

4- Jimmy Garoppolo (SF)

Jacksonville Jaguars v San Francisco 49ers AFP

Jimmy est en feu et rien ne semble arrêter les Niners qui ont remporté leurs quatre derniers matchs. De plus, il affronte les Rams qui vont laisser leurs meilleurs éléments au repos pour cette partie. C’est le temps de placer votre 20$ que votre tante vient de vous donner pour Noël et l’investir dans Jimmy pour cette semaine.

5- La défensive des Steelers de Pittsburgh

Ils affrontent les Browns de Cleveland à domicile. Ça devrait représenter le seul argument nécessaire pour vous convaincre.

ILS VOUS LANCERONT VERS LA VICTOIRE (QUARTS-ARRIÈRES)

Les incontournables

1- Cam Newton (CAR)

Dans un match d’une importance capitale au tout nouveau Mercedes-Benz Stadium, on pense que Cam va sortir un lapin de son chapeau. Il a couru beaucoup plus souvent dans les quatre dernières semaines et il est très payant en fantasy quand cela se produit.

2- Drew Brees (N-O)

Les Bucs jouent du meilleur football, mais les Saints ont encore beaucoup de motivation, surtout considérant l’enjeu de cette partie. Une victoire des Saints donnerait un autre championnat de division à Drew Brees. Voulez-vous vraiment parier contre Brees dans ces conditions?

3- Matthew Stafford (DET)

Même si les Lions ont vu leur saison s’écourter dimanche dernier à Cincinnati, Stafford est un fier compétiteur et voudra certainement aller chercher la victoire pour l’honneur face à leurs rivaux de division, les Packers. Matt devrait lancer au moins trois passes de touché.

4- Matt Ryan (ATL)

Atlanta Falcons v�New Orleans Saint AFP

La défensive des Panthers est coriace, mais Matt Ryan aura la tête sur le bûcher et devra absolument jouer du football de haut niveau. La tertiaire de la Caroline a démontré certaines lacunes cette saison et le pivot des Falcons devra les exploiter s’il veut qualifier son équipe pour la danse de fin de saison.

5- Kirk Cousins (WSH)

Cousins est comme l’élève têteux de la classe. Il fait tout pour plaire dès que son supérieur le regarde, mais quand celui-ci lui tourne le dos, Kirk se tourne les pouces... Le moment pour lui de négocier un nouveau contrat arrive à grands pas et il pourrait bien y aller d’une grosse performance contre les pauvres Giants afin de se donner un argument de plus de toucher le gros lot.



Les indésirables

1- Marcus Mariota (TEN)

Les Jags devraient avoir le couteau entre les dents après une contre-performance face aux Niners la semaine dernière. De toute façon, il serait surprenant que Mariota explose alors qu’il n’a aucun match de plus de deux passes de touchés cette saison...

2- Andy Dalton (CIN)

Est-ce que Andy Dalton peut vraiment mener une équipe de la NFL à bon port ? Les Benglas devront se poser cette question sérieusement après une autre saison en deçà des attentes. Une chose est sûre, ce n’est pas à Baltimore que notre roux préféré pourra faire pardonner à ses partisans la piètre saison de son équipe.

3- Derek Carr (OAK)

Il va terminer cette saison de misère des Raiders avec une mauvaise performance face à une défensive aérienne top 5 de la NFL. Il paraît que la tertiaire des Chargers a même lancé un concours pour qui récupérerait le plus de ballons du pivot d’Oakland. Les Raiders finiront au trou de la misère. Dilly Dilly !

4- Blake Bortles (JAX)

La raison pour laquelle on a si longtemps douté des Jaguars est revenue au galop dimanche dernier : Blake Bortles. Ces trois interceptions ont fait très mal à son club. Sans que le scénario ne se répète, Doug Marrone risque tout simplement de diminuer sa charge.

5- Dak Prescott (DAL)

Seattle Seahawks v Dallas Cowboys AFP

Si vous avez un sérieux dilemme et que vous hésitez entre deux options, demandez à Dak laquelle il choisirait. Ainsi, vous saurez tout de suite laquelle est la mauvaise décision, puisque c’est tout ce qu’il sait faire dernièrement.

ILS ATTRAPERONT TOUS VOS POINTS (RECEVEURS)

Les incontournables

1- Julio Jones (ATL)

Julio a une dernière chance de bien faire dans cette saison en montagnes russes. Il avait connu un match de plus de 100 verges dans son premier affrontement face aux Panthers. Pourquoi pas une deuxième fois?

2- Devin Funchess (CAR)

Comme il est la seule cible dangereuse pour Cam Newton avec Greg Olsen, la valeur de Funchess est encore très élevée d’un point de vue fantasy. Après les matchs de dimanche, les Panthers pourraient être en deuxième comme en cinquième position dans la Nationale. Ils ne pourront donc pas enlever le pied de l'accélérateur contre les Falcons.

3- Golden Tate (DET)

Quoi de mieux que d’affronter la défensive des Packers pour bien terminer la saison après deux performances pathétiques lors des dernières semaines? D’ailleurs, l’homme en or avait connu un match de plus de 100 verges dans son premier affrontement face à la tertiaire des Packers.

4- Mike Evans (TB)

Atlanta Falcons v Tampa Bay Buccaneers AFP

Jameis et ses hommes n’ont pas produit cette année et ils veulent visiblement se racheter. Evans a bien produit lors des deux dernières semaines, et même s’il aura Marshon Lattimore dans les pattes, l’excellent receveur devrait bien s’en tirer. D’ailleurs, les Bucs voudront certainement jouer les troubles fête en privant les Saints du sommet de la division Sud de la conférence nationale.

5- Dede Westbrook (JAX)

Il semble être le seul receveur en santé du côté des Jags. Même si Jacksonville décide de reposer des éléments pour cette partie, il serait surprenant que Dede en fasse partie avec son statut de recrue. Les Titans sont la 6e défensive la plus généreuse de la NFL face aux receveurs adverses.

Les indésirables

1- Brandin Cooks (NE)

Si Brady ne joue pas la partie au complet, ce qui est fort probable, Cooks n’aura aucune utilité dans l'offensive des Patriots. D’ailleurs, l’ancien Saints totalise trois matchs de moins de 40 verges de gains à ses quatre dernières sorties

2- Michael Crabtree (OAK)

Si Crabtree est dans nos indésirables, ce n’est pas parce qu’il traîne une blessure à l’ischio-jambier. C’est parce que l’attaque des Raiders est tout simplement mauvaise et affronter les Chargers représente une tâche beaucoup trop périlleuse pour eux, un peu comme la pêche aux crabes...

3- Doug Baldwin (SEA)

Puisqu’il devra se mesurer pendant soixante minutes à Patrick Peterson, Baldwin ne devrait pas réussir à mettre ses mains sur le ballon bien souvent. Richardson et Lockett devraient s’avérer de meilleures cibles pour Willson au CenturyLink Field.

4- Alshon Jeffery (PHI)

Visiblement, signer un gros contrat n’a pas motivé Alshon la semaine dernière, puisqu’il n’a pas réussi à faire un seul catch. Dans un match qui ne veut rien dire pour les Eagles, on voit difficilement l’ancien Bears faire plus de 6 ou 7 points de fantasy.

5- Kelvin Benjamin (BUF)

Buffalo Bills v New England Patriots AFP

Le receveur qui prend du poids simplement en regardant une poutine n’a certainement pas dû jeûner au réveillon de Noël. La bonne nouvelle pour Kelvin est qu’il y aura de la place chez les Bills au poste d’ailier rapproché s’il continue à prendre du poids.... Pour sa confrontation du week-end face aux Dolphins, ce sera difficile.

ILS VONT MENER LA COURSE (PORTEURS DE BALLON)

Les incontournables

1- Kenyan Drake (MIA)

Pour perdre moins de temps, les Dolphins pourraient ramener le “wildcat” et envoyer le ballon directement à Drake à chaque jeu. Le porteur de deuxième année a tout simplement toujours le ballon entre les mains !

2- Dion Lewis (NE)

Les Patriots ne voudront pas se compliquer la vie avec du jeu aérien contre les Jets. Plus de la moitié de leurs jeux devraient être au sol, ce qui fait de Dion Lewis une valeur sûre cette semaine. Il a d’ailleurs obtenu un touché à ses deux dernières sorties.

3- Alex Collins (BAL)

Collins a dynamisé l’attaque terrestre des Ravens. Un match à la maison face à un adversaire inférieur, ayant comme enjeu une place en séries éliminatoires : les conditions sont réunies pour le voir courir un match de plus de 100 verges face aux Bengals.

4- C.J. Anderson (DEN)

Paxton Lynch ne sera pas en grande confiance dimanche, et se tournera fréquemment vers son petit porteur de ballon. Il a touché au ballon 58 fois à ses trois derniers matchs, et la tendance devrait se maintenir, même si le front des Chiefs sait très bien jouer au football.

5- Jamaal Williams (GB)

Minnesota Vikings v Green Bay Packers AFP

Il affronte la deuxième pire défensive terrestre de la NFL au domicile des Lions. Même si l’attaque des Packers n’est pas ce qu’elle a déjà été, Williams devrait trouver le moyen de trouver la zone payante dans la ville de l’automobile.

Les indésirables

1- Jordan Howard (CHI)

Vos experts trouvent ça un peu triste de le placer ici après une solide saison fantasy pour lui. Cependant, une visite à Minnesota face au très dominant front défensif des Vikings devrait ralentir ses ardeurs.

2- Derrick Henry (TEN)

Comme DeMarco Murray devrait jouer sur une seule jambe, Henry touchera plus souvent au ballon. Or, le toucher est la seule chose qu’il pourra faire contre le puissant front défensif des Jaguars, qui se classe douzième contre la course.

3- Devonta Freeman (ATL)

Annihilé dimanche dernier contre les Saints, on se demande sérieusement comment il pourra faire mieux contre un bien meilleur front, celui des Panthers. Sa seule opportunité de faire des points pourrait venir du jeu aérien, car au sol, c’est difficile dernièrement.

4- Duke Johnson Jr. (CLE)

Cleveland Browns v Chicago Bears AFP

Les Steelers possèdent d’excellents secondeurs ce qui va rendre la tâche difficile de se démarquer au niveau aérien pour Duke. De plus, quand ton quart-arrière est un tire-poids comme Kizer, ça réduit les chances de pouvoir sortir un gros match sur la route. Quel pléonasme de parler de gros match en parlant d’un joueur des Browns!

5- Bilal Powell (NYJ)

James Harrison se servira du livre de jeu des Steelers pour arrêter le jeu au sol avec les Pats ... Mais non, on rigole... Avec un quart-arrière aussi ordinaire, la stratégie offensive des Jets est tout simplement trop prévisible.

ILS NE SONT PAS LÀ SEULEMENT POUR BLOQUER (AILIERS RAPPROCHÉS)

Les incontournables

1- Greg Olsen (CAR)

Son retour semble avoir fait un bien immense à son quart, qui lui renvoie la pareille en lui lançant constamment le ballon.

2- Delanie Walker (TEN)

Un match important pourrait l’aider à sortir de sa torpeur face à l’excellente défensive des Jags. Une victoire des Titans donnerait la possibilité à Walker de disputer un match en séries ce qui n’est pas arrivé souvent dans sa carrière. C’est toute la motivation dont Delanie a besoin.

3- Jack Doyle (IND)

Indianapolis Colts v Baltimore Ravens AFP

Celui qui pourrait aussi très bien être un caissier du Home Depot de l’Indiana continue à être visé, pour une raison que l’on ignore toujours, par son jeune quart, Jacoby Brissett. On ne lui trouve toujours rien, mais comme il a souvent le ballon, on doit le placer dans cette liste !

Les indésirables

1- Travis Kelce (KC)

Andy Reid n’a pas encore parlé de son utilisation au moment d’écrire ces lignes. Comme sans lui, l’offensive des Chiefs ne serait plus rien, on ne croit pas qu’il sera envoyé sur le chantier de guerre, dans les montagnes du Colorado.

2- Zach Ertz (PHI)

Scénario semblable à celui de Kelce en ce qui concerne Ertz. Comme les Eagles ont deux autres très bons ailiers rapprochés en Trey Burton et Brent Celek, Ertz risque de voir son rôle rétrogradé à celui de porteur d’eau.

3- Tyler Kroft (CIN)

Est-ce que vous voulez parier que le produit de Rutgers va sortir un gros match face à la bande de C.J. Mosley et compagnie à Baltimore? Il faut ajouter que les Bengals sont éliminés depuis longtemps, que les Ravens peuvent se qualifier pour les séries avec une victoire et que Tyler a dépassé le cap des 50 verges à seulement deux reprises cette saison. Bref, on n’ira pas à la guerre avec Tyler cette semaine.

ILS SONT À VOS RISQUES ET PÉRILS (TOUTES POSITIONS CONFONDUES)

1- Ezekiel Elliott (DAL)

Son retour de suspension ne s’est pas tout à fait réalisé avec tambours et trompettes. Comme il n’a pas obtenu de majeur, sa performance n’a rien eu de phénoménal. Loin du confort d’Arlington, dans le froid, pourra-t-il conclure sa saison mouvementée avec une solide performance ? Dur à dire, surtout que les performances de la défensive sont en dents de scie dernièrement.

2- Antonio Gates (LAC)

Los Angeles Chargers v New York Jets AFP

Le doyen des Chargers pourrait bien jouer son dernier match en carrière dimanche au StubHub Stadium. Il voudra certainement participer une dernière fois aux séries, et devra pour ça y aller d’une solide performance. Comme il n’a pas joué beaucoup cette année, se faisant devancer par Hunter Henry, maintenant blessé, on ne sait pas s’il pourra maintenir le cap.

3- Tom Brady (NE)

Il se peut qu’il lance quatre passes de touché au premier quart et qu’on ne le revoie pas du match, tout comme il se peut que le plan de match des Pats soit de courir toute la journée droit sur les Jets. Une chose est certaine, dès que la partie sera hors de portée, Tom va prendre congé sur le banc des Pats.

ILS DÉFENDRONT VOTRE ÉQUIPE (DÉFENSIVES)

Les incontournables

1- Ravens de Baltimore

Aucun joueur des Bengals ne s’est empêché de manger moins de buche de Noël à l’aube de la rencontre à Baltimore. Pour une dernière fois sous les ordres de Marvin Lewis, les Bengals ne pourront que regarder la parade passer.

2- Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Même si les chances sont très minces, les Patriots pourraient perdre le premier rang de la conférence américaine advenant une victoire des Steelers et une défaite de leur part contre les Jets. Pour cette raison, ils ne donneront aucune chance à la formation new-yorkaise.

3- Broncos de Denver

Envoyer un quart-arrière pour son premier départ dans la NFL face aux Broncos à Denver, c’est vivre dangereusement. Patrick Mahomes va vivre son baptême de feu avec un alignement incomplet dans un match qui ne veut rien dire pour les Chiefs. Vos experts arrivent avec une simple conclusion : ce sera une boucherie.

Les indésirables

1- Rams de Los Angeles

AFP

Presque toute l’attaque des Rams est en congé forcé pour cette rencontre face aux Niners. L’attaque de Jimmy G. vient de compter 44 points face aux Jags la semaine dernière. La défensive des Rams va connaître un match proportionnellement aussi bon que le nombre de spectateurs qui assisteront à cette rencontre au Coliseum.

2- Falcons d’Atlanta

Même s’ils ont de très bons joueurs comme Vic Beasley, Desmond Trufant et Adrain Clayborn, les Falcons n’ont tout simplement pas été payants défensivement cette année. On passe !

3- Bears de Chicago

Ils ont été tenaces tout au long de la saison, mais ont tout simplement été hypothéqués par l’énorme quantité de temps qu’ils ont passé sur le terrain. Les Vikings pourraient consolider leur deuxième place dans la conférence nationale avec une victoire, et le feront très certainement savoir aux Bears.