Il court pour la première fois

Pour la première fois de sa vie, Evan Prescott a couru 50 mètres cette année. Une course banale pour bien des enfants de huit ans, mais qui relève de l’exploit pour le garçon de la Rive-Sud né avec une rare maladie qui lui cause de douloureuses ampoules.

Souriant, énergique et un peu bouffon, Evan ne laisse rien paraître des intenses douleurs qui l’affligent. Il ne se plaint pas non plus, assure sa mère Yandy Macabuag.