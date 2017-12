«J’ai bien tenté de marquer...» – Mikhail Sergachev

TAMPA | C’était soir de retrouvailles pour Mikhail Sergachev, qui affrontait l’équipe qui l’avait repêché en première ronde en 2016 avant de l’échanger au Lightning de Tampa Bay, en juin dernier.

Le défenseur russe a avoué n’avoir ressenti aucune nervosité quand il s’est retrouvé sur la glace devant ses anciens coéquipiers.

« Honnêtement, quand j’ai amorcé ma première séquence sur la patinoire, je me suis concentré à faire mon travail, a-t-il indiqué en entrevue au Journal, sans me soucier que c’était le Canadien. C’était une rencontre comme les autres.

« Je pense qu’on a connu un bon match, surtout en troisième période, où nous avons maintenu une pression constante sur l’adversaire pour prendre les devants dès la première minute de jeu. »

Des occasions

Sergachev n’a pas participé au pointage dans cette victoire de 3 à 1 du Lightning, qui signait ainsi un dixième gain à ses 11 dernières sorties.

« J’ai eu quelques occasions de me diriger vers le filet adverse, a-t-il relaté, et j’ai bien tenté de marquer, mais en vain. J’aurai sûrement l’occasion de me reprendre. »

Âgé de 19 ans, Sergachev n’a eu l’occasion que de disputer quatre rencontres dans l’uniforme du Canadien, la saison dernière, avant d’être échangé à Tampa Bay pour les services de Jonathan Drouin.

Jumelé au vétéran Dan Girardi, il s’est bien comporté pendant ses 18:49 minutes d’utilisation contre le CH, dirigeant deux lancers de qualité vers le gardien adverse, Carey Price.

Des éloges de Cooper

Après le match, John Cooper a réitéré les propos qu’il avait tenus devant les journalistes en matinée, à quelques heures de cet affrontement contre le Canadien.

« Si on lui confie des responsabilités aussi importantes, c’est qu’il nous a forcés à le faire, a expliqué l’entraîneur en chef du Lightning. Ce n’est pas compliqué, il se comporte comme un vétéran.

« Il a joué jusqu’à maintenant une quarantaine de matchs dans la LNH, mais il fait des jeux que certains ne font pas après plus de 300 matchs disputés. C’est tout dire. Il est très doué et il a une vision du hockey particulièrement aiguisée pour un joueur de son âge. »