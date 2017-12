Jusqu’à -38 dans l’ouest et le Centre-du-Québec

L’épisode de froid polaire se prolongera au moins jusqu’aux festivités du jour de l’An, et les températures pourraient encore chuter, a annoncé Environnement Canada vendredi.

L’ouest de la province et le Centre-du-Québec seront touchés vendredi: on prévoit que le refroidissement éolien y entraînera des températures de -30 à -38.

Dans la région de Québec, la journée sera généralement ensoleillée, mais il fera un maximum de -19 degrés, avec un facteur de refroidissement éolien de -36.

«Un épisode de plusieurs jours pendant lesquels le refroidissement éolien sera très élevé se poursuit», écrit l’organisme fédéral dans un avis concernant plusieurs régions du Québec, de l’ouest de la province à la vallée du Saint-Laurent, en passant par les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Or, la vague de froid intense est loin d’être terminée. «Ce temps froid prendra de la vigueur dès samedi soir et devrait durer encore plusieurs jours. Cette vague de froid extrême devrait donc affecter la période des festivités du jour de l’An», est-il écrit.

Les températures sont largement sous les normales de saison depuis le début de la semaine en raison d’une masse d’air glacial qui stagne sur le Québec.

Environnement Canada recommande à la population de prendre des mesures de précaution pour faire face à cette situation particulière, notamment de bien se couvrir à l’extérieur et de conserver une trousse d’urgence dans son véhicule.

Les personnes qui sont contraintes de travailler dehors devraient prendre régulièrement des pauses pour se réchauffer, ajoute-t-on.

Froid, tempête et froid encore

La première tempête de neige de l’année est prévue pour le 4 ou le 5 janvier, alors qu’un système se développe depuis la côte est américaine et qui se dirige vers les maritimes.

«Il y a un potentiel pour quelque chose de majeur le 4 ou le 5 janvier. La dépression semble vouloir aller plus à l’est, mais il est bien possible que ça se dirige un peu plus vers l’ouest», indique Alexandre Parent, météorologue chez Environnement Canada.

Cette tempête de neige sera accompagnée d’un petit réchauffement, mais le mercure restera tout de même sous les normales de saison, avec un thermomètre qui devrait afficher entre -10 et -15 degrés.

Et après cette tempête, Environnement Canada prévoit une autre poussée d’air arctique qui devrait tenir Québec et les environ dans un froid sibérien jusqu’au 8 janvier, environ.