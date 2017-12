La date de sortie de Red Dead Redemption 2 aurait été divulguée

Quelqu’un risque de perdre son boulot !

La boutique en ligne Coolshop aurait indiqué sur son site web que Red Dead Redemption 2 sortirait le 8 juin, soit quelques jours avant le début d’E3.

GameInformer rapporte que ce n’est pas la première fois que cette boutique divulgue des dates de sortie avant les annonces officielles des compagnies. Il y a quelques années, Coolshop avait dévoilé la date de sortie de GTA V.

Bande-annonce de Red Dead Redemption

Rockstar avait déjà annoncé, plus tôt cette année, que Red Dead Redemption 2 sortirait au printemps 2018 sur Xbox One et PS4, alors ce n’est pas totalement une surprise.

On n’en sait que très peu sur le jeu pour l’instant, alors il faudra attendre l’annonce officielle de Rockstar. Ceci n’est qu’une rumeur, et Pèse sur Start vous tiendra au courant quand une date sera confirmée.