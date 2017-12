Molson Coors Canada rappelle des verres à bière de la LNH

Molson Coors Canada a procédé vendredi au rappel de verres à bière de la Ligue nationale de hockey, qui étaient distribués en quantité limitée dans le cadre du 100e anniversaire de la LNH.

Les verres transparents de 20 oz (568 ml), qui étaient offerts dans certaines caisses de bière Molson Canadian, ont été rappelés, car ils peuvent se briser lorsqu’ils sont lavés à la main, ce qui pourrait causer des lacérations.

Ils portent les logos de Molson Canadian, du 100e anniversaire de la LNH et de l’une des huit équipes suivantes : les Bruins de Boston, les Blackhawks de Chicago, les Red Wings de Detroit, les Oilers d’Edmonton, le Canadien de Montréal, les Rangers de New York, les Sénateurs d’Ottawa et les Maple Leafs de Toronto.

Environ 215 000 produits rappelés ont été vendus au Canada entre les mois de septembre et décembre 2017.

En date du 18 décembre, 11 incidents, dont huit ayant entraîné des blessures, ont été rapportés à l’entreprise. Cette dernière demande aux consommateurs d’arrêter d’utiliser les verres et de prendre contact avec elle pour obtenir un autre produit d’une valeur équivalente.