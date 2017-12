Un ancien proxénète est libre comme l’air

Condamné en 2013 à cinq ans de prison après avoir violenté pendant sept mois sa victime afin qu’elle lui remette tout son argent en se prostituant, Iman Hosseini n’a plus l’obligation de se rapporter en maison de transition depuis le début du mois de décembre.

C’est sa bonne conduite qui a convaincu la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). Selon l’organisation, l’obligation d’être en maison de transition n’était « plus raisonnable et nécessaire pour protéger la société et la victime ». Il était sorti de prison en janvier dernier avec plusieurs conditions à respecter.