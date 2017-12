Un Jeep dérape sous la pluie et passe à un cheveu de frapper un piéton

Dans une courbe a priori peu menaçante, le conducteur d’un Jeep Grand Cherokee a perdu le contrôle de son véhicule et est passé tout près d’écraser un piéton sur le trottoir.

Dans la description de cette vidéo mise en ligne sur YouTube, le résident de la maison sur laquelle est situé le terrain où s’est produit l’incident écrit qu’il n’en est pas à sa première mésaventure. En effet, sur cette rue de Fort Worth au Texas, dès que la chaussée est quelque peu mouillée, il n’est pas rare d’y voir des véhicules déraper.

Il raconte que, plus tôt cette année, une voiture a littéralement foncé sur sa maison et qu’une autre a démoli sa clôture. Exaspéré que la municipalité ne prenne pas en charge ce dossier au sérieux, il a pris l’initiative d’installer une caméra afin de documenter le tout.

Cette fois, c’est un piéton qui a failli être happé et ce dernier aurait pu y laisser sa vie.

On ne sait pas si c’est parce qu’il était dans la lune ou tout simplement pas nerveux, mais on salue le piéton et son sang-froid.

