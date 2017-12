Un restaurateur de Québec vient en aide à l’Armée du Salut

Un restaurateur de Québec a décidé de venir en aide à l’Armée du Salut à la suite du cambriolage qui a eu lieu la veille de Noël dans les locaux de l’organisme, boulevard Wilfrid-Hamel, cambriolage au cours duquel un homme a mis la main sur un butin dont la valeur se situe entre 3000 $ et 5000 $.

À LIRE AUSSI: Un suspect recherché à la suite du vol du 24 décembre

Le propriétaire du Portofino, dans le Vieux-Québec, invite les gens à passer par son restaurant pour faire un don. De plus, il remettra une somme d'argent à l'Armée du Salut pour chaque client qui fera une réservation pour le mois prochain.

«Tous ceux qui réserveront pour le mois de janvier, on va donner 5 $ par personne à l’Armée du Salut. Et puis, à la fin de la journée, moi, je vais faire un chèque de 1000 $», a expliqué François Petit à TVA Nouvelles.

«Pour moi, c’était évident de les aider, parce que c’est une cause qui me tient vraiment à cœur. Depuis les 20 dernières années, nous remettons une somme à l’Armée du Salut pour les aider et aider nos proches également.»

Le suspect, toujours au large, mesure environ 1,70 m. Au moment des faits, il portait un manteau à carreaux vert et rouge avec un capuchon gris, un cache-cou foncé et des gants noirs avec des inscriptions blanches.

Toute information relative à cette affaire peut être transmise au 418 641-AGIR (2447) et sera traitée de façon confidentielle. Les gens de l’extérieur de la ville de Québec peuvent composer le 1 888 641-AGIR, sans frais.