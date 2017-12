Les échanges les plus animés au jour de l’An n’arriveront jamais à une définition unique du sport extrême. Le Journal ne se risque pas davantage au jeu, et après avoir vu Erik Guay et Georges St-Pierre rentrer respectivement avec un titre de champion du monde dans un sport périlleux, il leur décerne ex aequo le titre d’athlète québécois de l’année 2017.