Tout simplement dépriment...

Sur le plan offensif, le CH a atteint le fond du baril. On croyait que cette équipe trouverait une solution pour rebondir après des revers de 4 à 1 contre les Oilers à Edmonton, de 3 à 1 contre les Hurricanes à Raleigh et de 3 à 1 contre le Lightning à Tampa.

« Oui, je suis enragé et je veux des résultats, comme tous mes coéquipiers, a dit Pacioretty après la rencontre. J’ai toujours retiré une fierté de mes performances au cours des dernières années. Je sais où je suis en ce moment. La frustration est présente, mais je ne peux pas me laisser envahir par ce sentiment. »

« En portant le “C” sur mon chandail, j’assume une grande responsabilité pour nos insuccès, a-t-il poursuivi. Je le prends sur moi. Je continuerai à travailler fort pour m’en sortir et pour aider mes coéquipiers. »

À l’image de Pacioretty, Drouin ressent de plus en plus le poids de sa disette offensive, sans but à ses neuf dernières rencontres.